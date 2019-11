Leclerc prêt à attaquer en qualifications malgré sa pénalité

Il est indispensable pour vous de disposer ici d'une auto pouvant dépasser…

Oui, c'est clairement l'objectif. Aujourd'hui [vendredi], il était un peu difficile de dépasser, et je ne sais pas à quoi m'attendre pour la course car normalement c'est assez facile de le faire ici. Le rythme est là. C'est bon qualitativement parlant, mais il nous faut encore travailler un peu.

Allez-vous tout de même tenter d'aller chercher la pole position en Q3 en dépit de votre pénalité de dix places sur la grille ?

Je vais clairement essayer. Je vais pousser l'auto autant que possible. On ne sait évidemment pas avec certitude si je peux être dans le top 10, mais je vais dans tous les cas donner mon maximum.

Dans quel domaine avez-vous le plus besoin de trouver des choses actuellement, alors que la piste devait sécher durant le reste du week-end ?

Je pense que le rythme de course est quelque chose sur quoi nous devons travailler : nous devons le comprendre [samedi], et il fera encore plus chaud dimanche. Il nous faut donc essayer d'anticiper cela autant que possible.

Cette journée de vendredi a été chargée, n'est-ce-pas ? Est-ce que le fait qu'il ait fallu se lancer directement sur une piste humide a apporté une dose de fun ?

Oui, j'ai poussé pour sortir aussi vite que possible car l'an dernier, je n'avais pas disposé de beaucoup d'opportunités de piloter sur piste humide. Cette année non plus, et je voulais donc juste prendre la piste et m'exercer autant que possible.

La Ferrari est de nouveau très rapide en bout de ligne droite…

C'est bien, mais on verra [en qualifications]. Mais nous sommes contents que ce soit comme cela.

Que retirez-vous de la journée de vendredi ?

Ce fut une journée positive, d'une manière générale, même si les conditions ont été assez piégeuses. C'était la même chose pour tout le monde et nous semblons pour le moment performants, donc c'est bien. Maintenant, j'ai hâte de pouvoir anticiper l'évolution de la piste : ce sera important.

À quel point la journée de dimanche sera-t-elle différente ?

On apprend toujours quelque chose. Il est certain que les températures seront assez différentes, donc comme je l'ai dit, il nous faut anticiper les choses avec les réglages de l'auto et essayer d'être aussi solides que possible dimanche, quand ça compte.