Limites de piste : une détection électronique à Mexico

La FIA va de nouveau recourir à l'utilisation de capteurs électroniques ce week-end pour surveiller les limites de la piste. Au Mexique, c'est le virage 11 de l'Autódromo Hermanos Rodríguez qui sera passé au peigne fin grâce à cette méthode qui tend à se généraliser cette saison. Récemment, ces capteurs avaient par exemple été utilisés dans le Raidillon à Spa, avec succès puisqu'ils s'étaient montrés dissuasifs pour les pilotes.

À Mexico, le virage 11 est une courbe à gauche rapide à la fin des esses, qui mène vers la longue ligne droite de retour juste avant une zone DRS. Les pilotes qui passent au-delà des limites à l'extérieur ont donc une chance d'en tirer un avantage. Avec la détection électronique, les voici prévenus : tout passage au-delà des limites se traduira par une annulation du temps au tour lors des essais libres ou qualificatifs, tandis qu'en course un drapeau d'avertissement noir et blanc sera brandi après trois infractions.

Lire aussi : Limites de piste : la FIA va accentuer le contrôle électronique

"Un chrono réalisé durant une séance d'essais ou en course par un pilote qui coupera le vibreur rouge et blanc à la sortie du virage 11, sans aucune partie de la voiture restant en contact avec cette zone, sera invalidé par les commissaires", prévient le directeur de course Michael Masi dans une note adressée aux équipes. Comme toujours, cette sanction quasi automatique ne s'appliquera pas dans le cas où un pilote viendrait à sortir des limites de la piste à cause d'un autre concurrent, et chaque cas sera "jugé individuellement".

Par ailleurs, les prescriptions en vigueur à Mexico l'an passé, mises en place à l'époque par Charlie Whiting, sont toujours d'actualité pour les trois premiers virages du tracé, avec un parcours à respecter et clairement défini si jamais un pilote coupe au-delà des vibreurs fluorescents disposés dans cette zone. La même chose s'appliquera au niveau du virage 8. "Dans tous les cas de figure, le pilote doit reprendre la piste uniquement lorsque cela s'avère sûr de le faire, et sans en tirer un avantage durable", conclut Michael Masi.

Redécouvrez le circuit de Mexico en vidéo avec notre tour virtuel