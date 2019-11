La F1 s'attend à des monoplaces 2021 plus lentes de 3,5 secondes

La réglementation technique 2021 fera la part belle à l'effet de sol. Le but est de favoriser les luttes en piste en permettant aux pilotes de se suivre plus facilement de près. Mais la conséquence sera une baisse du niveau d'appui aérodynamique général et une augmentation du poids minimum des F1.

S'exprimant lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la ratification par la FIA des règlements 2021, le responsable monoplaces de la fédération, Nikolas Tombazis, a indiqué que les temps au tour augmenteraient, tout en insistant sur le fait que la performance pure n'était pas au cœur du processus de réflexion. "Nous nous attendons à ce que les voitures soient approximativement 3 à 3,5 secondes plus lentes au tour. Mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse du paramètre clé pour le spectacle. Nous estimons que la capacité à faire la course est l'objectif principal."

"Nous ne nous sommes pas focalisés sur un niveau précis de performance. On ne peut pas prédire exactement à quel niveau se situera l'appui par rapport aux voitures actuelles, il sera légèrement inférieur après le développement. Mais même la voiture qui a été développée en CFD et en soufflerie dispose déjà d'un niveau de performance acceptable. Elle a été développée par un nombre relativement réduit d'aérodynamiciens et avec un nombre relativement réduit d'heures en soufflerie par rapport à une écurie normale."

Retour à des performances proches de 2016

Pour Ross Brawn, la Formule 1 a fait une erreur en 2017 quand, pour des raisons de performance, elle a décidé de s'orienter vers des monoplaces produisant plus d'appui, même si cela a permis de faire rouler les voitures parmi les plus rapides de l'Histoire de la discipline. Pour lui, le retour à des performances plus proches de 2016 n'est pas un pas en arrière. "Ces voitures, entre 2016 et 2017, ont connu une immense augmentation de l'appui, et ça vaut le coup de revenir sur cette expérience parce que cela a été fait pour des raisons que je ne comprends pas."

"La hausse immense de l'appui c'était 'rendons les voitures plus rapides, rendons la F1 meilleure'. Mais en fait, ce que nous avons fait, c'est d'empirer les choses car les voitures ne peuvent plus se battre. [...] La réalité est que la performance de ces nouvelles monoplaces [2021] est quasiment au niveau où nous étions en 2016 et je pense que personne ne se plaignait de voitures lentes."

Les voitures 2021 disposent d'un aileron avant simplifié avec des vortex moins importants et un long diffuseur sous les pontons pour produire l'effet de sol. Les déflecteurs ont été interdits. Les suspensions sont plus simples également et les systèmes hydrauliques vont être bannis. Les couvertures chauffantes sont maintenues pour 2021 et 2022.

Conséquence de l'arrivée des jantes 18 pouces, d'améliorations liées à la sécurité et d'une unité de puissance plus lourde, dans le cadre de la réduction des coûts, le poids minimum passera de 743 kg actuellement à 768 kg. Les règles concernant les boîtes de vitesses ont été changées pour restreindre la façon dont les écuries peuvent développer leur transmission avec un seul design complet autorisé pour une période de cinq ans.

Les moteurs vont quant à eux rester largement inchangés, au-delà de la question des coûts réduits qui comprendra une augmentation du poids ou encore des restrictions concernant certains matériaux.