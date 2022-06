Les notes du Grand Prix du Canada 2022

Charger le lecteur audio

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Week-end parfait pour Max Verstappen ! Devant dès les essais libres, le Champion du monde en titre n'a pas été perturbé par la pluie en qualifications. Il a dominé la séance sans jamais donner le sentiment d'être mis en danger pour la pole position. En course, il a géré les trois neutralisations et déroulé la stratégie de Red Bull qui n'avait rien de très évident, avec deux arrêts. Une fois confronté à Sainz pour le relais final, après l'intervention de la voiture de sécurité, il a résisté à la pression de l'Espagnol, qui disposait de pneus un peu plus frais et de trois zones de DRS. Une partition de Champion du monde.

Max Verstappen a décroché sa sixième victoire de la saison.

Le bonnet d'âne pour Sergio Pérez

Note : 3

Particulièrement en verve lors des derniers Grands Prix, Sergio Pérez s'affichait presque comme un candidat dans la course au titre, mais le week-end canadien a fait office de dur rappel à l'ordre. Le Mexicain n'était pas dans le rythme de son coéquipier lors des essais libres, puis le samedi a tourné au désastre. Déjà limite pour accéder à la Q2, il a commis une erreur lors de celle-ci en terminant dans les Tecpro. Parti 13e, il n'est pas allé bien loin, victime d'une défaillance de la boîte de vitesses. Difficile de ne pas imaginer un lien entre celle-ci et ses multiples tentatives pour passer la marche arrière lors de son accident en qualifications. Un Grand Prix à oublier !

Un week-end à oublier pour Sergio Pérez...

Le reste de la grille

Carlos Sainz

Note : 8

Seul candidat à la victoire chez Ferrari en raison de la pénalité de Leclerc, Carlos Sainz n'est pas passé loin mais ce succès se refuse encore à lui. En qualifications, le pilote espagnol a commis une petite erreur dans son dernier tour, qui lui a au moins coûté une place en première ligne. En course, il a profité de la voiture de sécurité pour constituer une menace réelle derrière Verstappen. Pendant des tours et des tours il a tout tenté, a commis de petites erreurs aussi en cherchant tous les moyens possibles, mais la résistance de son adversaire était trop forte.

Lewis Hamilton

Note : 9

Après un nouveau vendredi passé à jouer les cobayes, le moral de Lewis Hamilton semblait bien en berne. Et puis, sous la pluie en qualifications, la lumière s'est rallumée ! Une quatrième place, confirmée sur le sec le lendemain en un retour sur le podium avec un sourire radieux. Le septuple Champion du monde est encore là, encore en forme, et encore motivé !

Radieux, Lewis Hamilton a renoué avec le podium.

George Russell

Note : 7

George Russell a mené un week-end solide mais a payé le prix d'un pari un peu insensé en qualifications, lorsqu'il a chaussé les pneus slicks. Une tentative étonnante car sa position au championnat reste très intéressante, surtout avec un nouveau top 5 en course.

Charles Leclerc

Note : 8

Difficile d'aborder un week-end en se sachant condamné au fond de grille. Le Monégasque devait limiter la casse, c'est ce qu'il a fait. Il visait une remontée au quatrième rang, il devra se contenter du sixième, pas aidé il est vrai par un arrêt au stand qui s'est éternisé.

Esteban Ocon

Note : 8

Esteban Ocon a fait ce qu'il sait faire. Certes, il a été moins rapide qu'Alonso la majeure partie du week-end, mais sa solidité et sa régularité ont une nouvelle fois payé au moment de profiter des opportunités. Huit points de plus dans la besace pour le neuvième du championnat !

Esteban Ocon continue d'engranger les points.

Valtteri Bottas

Note : 7

Encore un problème le vendredi, puis une élimination dès la Q2 alors que son coéquipier est passé en Q3. Mais Valtteri Bottas a parfaitement exploité l'intervention de la voiture de sécurité pour inscrire à nouveau des points avec la septième place.

Zhou Guanyu

Note : 8

Les débuts en F1 de Zhou Guanyu sont décidément convaincants. Pour la deuxième fois d'affilée, il a battu Bottas en qualifications, et il est entré en Q3. Un peu agacé en course dans le trafic, il a tenu la barre et s'offre sa deuxième entrée dans les points de sa carrière.

Fernando Alonso

Note : 9

Fernando Alonso a été l'un des grands bonhommes du week-end et l'a montré dès les essais libres. Les qualifications sous la pluie lui ont permis d'afficher talent et expérience, avec un retour en première ligne qu'il attendait depuis 10 ans ! La course a été décevante, perturbée par un problème moteur qui l'a fait pester, et on peut le comprendre. Difficile toutefois d'imaginer que le podium était un objectif réaliste. Pénalisé, il a perdu la septième place en raison d'une défense jugée illicite sur Bottas dans le dernier tour.

Fernando Alonso a marqué les esprits à Montréal.

Lance Stroll

Note : 7

Un week-end étonnant pour Lance Stroll à domicile. Une énième fois éliminé en Q1, où Aston Martin a rencontré des problèmes de pneus, il a mené une course discrète avec les pneus durs puis a capitalisé sur la dernière neutralisation. Suffisant pour glaner le point de la dixième place une troisième fois cette saison.

Daniel Ricciardo

Note : 7

Passé en Q3 contrairement à Norris, Daniel Ricciardo visait quelques points et il aurait pu les inscrire s'il n'avait pas été victime de la dernière intervention de la voiture de sécurité. Globalement, la McLaren manquait cruellement de rythme sur le circuit Gilles Villeneuve.

Sebastian Vettel

Note : 6

L'élimination dès la Q1, due à des problèmes de pneus et alors qu'il y avait mieux à faire, a gâché la course de Sebastian Vettel. L'Allemand n'a pas non plus eu de chance avec les neutralisations, qui ont davantage profité à son coéquipier.

Un Grand Prix du Canada raté pour Sebastian Vettel.

Alexander Albon

Note : 7

Au volant d'une Williams de plus en plus en perdition, Alex Albon fait ce qu'il peut, et il n'y a pas grand-chose à lui reprocher en dehors d'une petite sortie de piste sous la pluie en qualifications.

Pierre Gasly

Note : 6

L'éclaircie de Bakou a été de courte durée. Le manque de fiabilité a de nouveau touché Pierre Gasly chez AlphaTauri, alors qu'il se réjouissait de disputer les qualifications sous la pluie. Parti de loin, il n'a rien pu faire au volant d'une monoplace à laquelle il manquait trop de rythme pour viser plus haut.

Lando Norris

Note : 6

Week-end galère pour Lando Norris, éliminé en Q2 après avoir rencontré un problème moteur. En course, il n'a jamais vraiment paru dans le coup, à l'image d'une équipe McLaren bien trop discrète à Montréal.

Norris et McLaren quittent Montréal sans le moindre point.

Nicholas Latifi

Note : 5

Nicholas Latifi pourra se satisfaire de ne pas avoir commis d'erreur, mais il souffre toujours autant de la comparaison avec son coéquipier au volant d'une Williams qui permet trop peu de choses pour le moment.

Kevin Magnussen

Note : 6

Brillant en qualifications, Kevin Magnussen pouvait croire à un retour dans les points mais il a tout perdu dès le départ, dans un contact avec Lewis Hamilton. Son aileron endommagé l'a contraint à passer par les stands d'emblée, et il n'était dès lors plus dans le coup pour espérer un top 10.

Yuki Tsunoda

Note : 3

Parti en fond de grille en raison d'une pénalité moteur, le Japonais a livré une belle course jusqu'à espérer viser le top 10. Puis il a commis l'irréparable à la sortie des stands, avec un accident largement évitable.

Mick Schumacher

Non noté

Son passage en Q3 et sa sixième place sur la grille laissaient peut-être entrevoir un compteur enfin débloqué. Las, une défaillance technique très tôt dans la course n'a pas permis au pilote Haas de montrer s'il en était capable.

Mick Schumacher court toujours après un premier point en F1.