Pérez a vu le manque d'argent de Force India "dès le premier jour"

Si la saison 2020 n'a pas encore débuté, la faute à la crise du coronavirus, elle sera la septième consécutive au sein de la même écurie pour Sergio Pérez. Après une campagne difficile chez McLaren en 2013, le pilote mexicain avait trouvé refuge chez Force India l'année suivante, pour ne plus jamais quitter la structure basée à Silverstone. Il en est aujourd'hui l'un des piliers, toujours présent alors que l'équipe a été rebaptisée Racing Point suite à son rachat par Lawrence Stroll courant 2018 et deviendra l'incarnation officielle d'Aston Martin en Formule 1 l'année prochaine.

Il y a près de deux ans, Pérez avait d'ailleurs été au centre du processus de reprise de l'équipe puisqu'il avait intenté une action en justice qui avait précipité le placement en redressement judiciaire de Force India, conduisant à la vente de l'écurie. De quoi provoquer un changement d'ère après plusieurs saisons passées à réaliser des performances remarquables en piste compte tenu des difficultés financières récurrentes. Un manque de liquidité qu'il avait perçu dès son arrivée. "C'était évident dès le premier jour où je suis arrivé dans l'équipe", admet-il dans un entretien accordé à Motorsport.com.

"J'arrivais de McLaren et je me souviens que la première fois que j'ai visité l'usine, ça a tout de suite été un choc, car je pouvais constater les manques qu'il y avait au niveau de l'argent et du reste", raconte Pérez. "Mais dès que nous avons pris la piste, j'ai pu voir qu'il y avait énormément de potentiel dans l'équipe, tout le monde était très avide de succès. Les problèmes financiers étaient évidents dès le début, mais je crois que les gens dans l'équipe sont extrêmement talentueux. Le niveau d'ingénierie, le niveau de management : c'est une équipe très compétente. Et cela m'a rendu très enthousiaste quant au projet. Pour ma troisième course avec l'équipe [le GP de Bahreïn 2014], j'étais de retour sur le podium. Et depuis, tout a vraiment changé."

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Racing Point, Pérez compte déjà 176 départs en Grands Prix et huit podiums. Cette longévité au sein de la structure britannique, il avoue ne pas l'avoir envisagée au départ. "Je n'aurais jamais imaginé être aussi longtemps dans l'équipe", admet-il. "Parce que jusqu'à présent, chaque année était renouvelée avec un contrat d'année en année. Chaque année, je pensais que ce serait la dernière, que j'allais changer d'écurie. Mais avec le recul, ce parcours est incroyable. Nous avons connu des hauts et des bas, mais c'est un énorme succès. Nous avons maintenant la grande opportunité de nous associer à Aston Martin."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas