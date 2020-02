F1 historiques, Alpine, Clio Cup : joli plateau au GP de France

La Formule 1 demeurera l'attraction phare du week-end des 27 et 28 juin puisque les organisateurs ont fait le choix de mettre sur pied un paddock "F1 Revival", qui comportera non seulement une exposition de plus de 70 voitures réunies sur 3000 m2, mais permettra également d'en voir une quarantaine en piste.

Lire aussi : Le GP de France sera le 1000e de Ferrari en F1

Les spectateurs retrouveront un grand nombre de Formule 1 légendaires telles que des Ferrari, Renault, Cooper, Brabham, March, Surtees, Lotus, Shadow, Tyrrell, McLaren, Arrows, Toleman, Larrousse, Ligier, Williams, Benetton, Prost, Toyota, Toro Rosso ou encore Marussia. Leur évolution en piste se répartira en deux catégories basées sur leur design et leur motorisation avec un premier plateau dédié aux monoplaces des années 1950 à 1980 et un second avec les monoplaces des années 1980 à 2000. La liste complète de ces autos sera rendue publique prochainement.

"Je me réjouis de la création de ce paddock 'F1 Revival' et de ces démonstrations lors du prochain Grand Prix de France de Formule 1", annonce Éric Boullier, directeur du GIP Grand Prix de France. "Ce spectacle sera un réel moment de partage intergénérationnel à l’occasion de la célébration des différents anniversaires qui marqueront notre Grand Prix."

Sur le Castellet, le week-end sera également animé par des épreuves qui fleurent bon le "cocorico". Le Sud de la France sera ainsi le théâtre de la dixième manche de l'Alpine Elf Europa Cup. Deux séances d’essais libres, deux séances de qualifications et deux courses sont au programme.

"Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir nous produire en lever de rideau du Grand Prix de France de Formule 1", se réjouit Philippe Sinault, directeur de Signatech. "Le Circuit Paul Ricard et Alpine partagent une riche histoire où les Grands Prix de France ont souvent été un dénominateur commun. En cette année 2020 où l’élite du sport automobile fête ses soixante-dix ans, Alpine ses soixante-cinq ans et le Circuit Paul Ricard ses cinquante ans, nous nous réjouissons donc de faire un tel clin d’œil à l’histoire tout en offrant un véritable écrin à tous nos concurrents !"

Enfin, le public aura rendez-vous comme l'année passée avec la Clio Cup organisée par Renault Sport, qui se produira dans le cadre d'une manche exceptionnelle. "Le Groupe Renault est un partenaire important du Grand Prix de France de Formule 1 depuis son retour en 2018", rappelle Éric Boullier. "Nous partageons la même vision de la compétition, et nous avons hâte de revoir tous ces pilotes s’affronter dans des batailles intenses. Nous sommes certains que les spectateurs apprécieront ce fabuleux spectacle sur la piste du circuit Paul Ricard."

Vidéo sur le même sujet