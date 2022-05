Le programme du GP d'Espagne F1

Pour la 32e fois de son Histoire, la Formule 1 se rend sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, dixième tracé le plus visité par la discipline.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end.



Infos

Le premier Grand Prix d'Espagne de Formule 1 a eu lieu en 1951, sur le tracé urbain de Pedralbes, à Barcelone. Après avoir été couru à Jarama, Montjuïc et enfin Jerez, il se tient sans discontinuer depuis 1991 sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

Longue de 4,675 km et composée de 16 virages, la piste de Barcelone propose comme depuis l'an passé une version plus roulante du virage La Caixa (virage 10). La piste, qui a servi pour la première session d'essais hivernaux d'avant-saison, est connue sur le bout des doigts par les écuries, tout comme le fait qu'elle ne favorise normalement pas les dépassements (même s'il s'agira d'un point intéressant à scruter avec la nouvelle réglementation) et est très dure pour les pneus en raison de son abrasivité, de ses virages en appui à haute vitesse (les virages Renault (3) et Campsa (9) notamment) et de la chaleur qui y règne en général.

En course, il faut boucler 66 tours, pour une distance totale de 308,424 km.

Les records