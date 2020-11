Racing Point ne va plus apporter d'évolutions en 2020

Renault, McLaren et Racing Point sont actuellement au coude-à-coude au classement des constructeurs, avec 135 points à l'actif du Losange contre 134 pour les deux écuries rivales. Il reste quatre Grands Prix pour décider de l'issue de ce duel d'autant plus crucial que des millions d'euros de primes de fin d'année en dépendent.

Avec le gel des châssis effectif depuis le 30 septembre jusqu'à fin 2021, Racing Point va désormais se concentrer sur l'adaptation de son aérodynamique au règlement légèrement modifié pour la saison prochaine. L'appui sera effectivement réduit, notamment au niveau du fond plat afin de limiter les charges pesant sur les pneus.

"Nous sommes tournés vers l'an prochain depuis un certain temps désormais", explique Andrew Green, directeur technique. "Des changements aérodynamiques significatifs sont nécessaires pour la voiture de l'an prochain. Nous étudions donc ça depuis un moment. Nous n'avons rien de prévu à ajouter sur cette voiture pour les dernières courses, même si nous aimerions vraiment."

"Je pense encore que nous n'avons pas libéré tout le potentiel de la voiture. Et nous avons plus ou moins montré lors des deux dernières courses que nous étions vraiment très performants le dimanche après-midi, avec une voiture vraiment, vraiment rapide. Je pense que nous allons donc faire le point sur notre situation des dernières courses, voir s'il y a des ajustements à faire, peut-être davantage du côté des qualifications que de la course. Nous restons dans la lutte. C'est serré. Nous sommes en lice. Et ça va être une bonne bataille."

Effectivement, Racing Point a parfois semblé prêter davantage d'attention à la gestion des pneus sur les longs relais qu'à la performance pure en qualifications, si bien qu'aucun de ses pilotes n'était en Q3 à Imola – même si la 11e place de Sergio Pérez lui permettait de choisir ses pneus au départ, un avantage décisif. Peut-on toutefois se permettre de partir si loin quand Renault en particulier est sur une remarquable pente ascendante, deuxième force du plateau en termes de points marqués sur les sept derniers Grands Prix ?

"C'est intense dans ce groupe, nous nous battons avec acharnement, et des erreurs vont être commises", poursuit Green. "Je pense que c'est ce que vous voyez, vous voyez une vraie course dans cette partie de la grille, et nous nous battons pour quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable, la troisième place du championnat. Ça se voit dans l'approche des pilotes et des équipes. Tout le monde est à fond. Et c'est beau à voir."

Le Britannique espère en tout cas que Racing Point aura davantage de réussite lors des prochaines courses, Lance Stroll ayant connu de nombreux accidents lors des dernières épreuves en date. "Nous sommes dans la dernière ligne droite. Il y a un point d'écart, trois fois rien. Nous avons mis tout ça derrière nous."

"Je pense à vrai dire qu'avec le recul nous avons été malchanceux ces derniers temps, vraiment malchanceux, et nous devrions être loin devant à la troisième place. Mais ce n'est pas le cas, et nous n'allons pas geindre. Nous allons continuer à travailler, nous assurer de faire de notre mieux, et si la chance nous sourit, tant mieux. Mais parfois, il faut provoquer sa propre chance. Je pense qu'il nous faut juste faire le meilleur travail possible lors de ces courses restantes, espérons avoir un peu de chance. C'est ce dont nous avons besoin pour creuser l'écart", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper

