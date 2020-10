Spa dévoile des travaux à 80 M€ et le retour de bacs à gravier

En 2019, Spa avait annoncé le retour sur sa piste de la moto d'ici 2022, par le biais des 24 Heures de Spa EWC. L'objectif étant, à terme, d'attirer le MotoGP. Et cela va commencer avec la mise en marche du "Projet moto".

Pour cela, il faut déjà obtenir une licence de Grade C de la FIM, la Fédération internationale de motocyclisme. Ainsi, la grande majorité des zones de dégagement vont être revues, avec des bacs à graviers qui vont être installés, entre autres, dans cinq virages clés (La Source, le Raidillon, Les Combes, Stavelot et Blanchimont), mais des modifications plus ou moins importantes qui toucheront quasiment tous les virages ou leurs abords. Les zones de dégagements seront ainsi également élargies, comme en haut du Raidillon, lieu où Anthoine Hubert a perdu la vie en F2 l'an passé, et un certain nombre de rails de sécurité repoussés.

L'ensemble des travaux qui seront effectués entreront dans le cadre d'un plan global de 80 millions d'euros pour la rénovation du tracé, avec comme second axe principal l'augmentation de la capacité assise, avec notamment la démolition de la tribune 24h pour réaménager cette zone et la construction d'une toute nouvelle tribune dans le Raidillon. Au total, ce seront 13 000 places assises supplémentaires qui seront ajoutées, doublant la capacité du circuit dans ce domaine.

"Par les investissements concédés dans les dix prochaines années, nous démontrons que les rêves peuvent devenir réalité", a déclaré Nathalie Maillet, PDG du Circuit de Spa-Francorchamps. "Débuter par une course d’Endurance aussi prestigieuse nous permet d’atteindre notre premier objectif dans notre 'Projet moto'."

Le projet sera financé à hauteur de 21 millions d'euros sur les fonds propres du circuit, de 29,5 millions grâce à un prêt bancaire et de 29,5 millions par la Sogepa, société d'investissement du gouvernement wallon qui contribue également au financement du Grand Prix de Belgique de Formule 1.

Le communiqué précise que le tracé de 7,004 km du circuit n'a pas été modifié en dépit des importants travaux qui seront menés. Toutefois, il faut signaler que la vidéo explicative accompagnant cette annonce indique que le virage 9, à savoir le gauche qui suit Bruxelles et donne sur le bout droit avant Pouhon, verra "la création d'un nouveau virage conforme aux prescriptions de la FIM" et "le maintien du virage existant avec adaptation des vibreurs conformes aux prescriptions de la FIA".

