Verstappen : "Un week-end que je n'aurais pas pu imaginer"

Vainqueur au Grand Prix Belgique pour la neuvième fois cette saison, Max Verstappen a écœuré la conséquence alors qu'il s'était élancé depuis la 14e place sur la grille de départ. Le Champion du monde en titre, qui a purgé une pénalité moteur ce week-end, a pu compter sur une Red Bull dominatrice, avec une marge qui n'avait clairement jamais été encore observée cette année par rapport à Ferrari.

"Le premier tour a été assez agité, pour essayer de rester à l'écart des problèmes, il s'est passé beaucoup de choses devant moi", convient le Néerlandais, qui s'est d'abord montré patient puis a remonté ses adversaires un à un après la neutralisation de l'épreuve par la voiture de sécurité. "Une fois que la course s'est vraiment lancée après le Safety Car, la voiture était vraiment sur des rails. J'ai choisi à chaque fois le bon endroit pour doubler les autres et on a pu prendre soin de nos pneus. C'est comme ça qu'on est remonté. Après ça, une fois en tête, il s'agissait de tout gérer. C'est l'intégralité du week-end qui a été incroyable."

"C'est bien sûr un week-end que je n'aurais pas pu imaginer", conclut celui qui compte désormais 93 points d'avance en tête du championnat. "Mais je pense que l'on en veut plus des comme ça, donc continuons à travailler avec acharnement."

Avant de se rendre à Zandvoort, où la fièvre orange célébrera à coup sûr son champion, Max Verstappen peut se satisfaire également d'avoir emmené ce qui est déjà le quatrième doublé de Red Bull Racing cette année. Bien que clairement en dessous du niveau de son chef de file, Sergio Pérez a en effet pris les points de la deuxième place, ce qui fait d'ailleurs de lui le nouveau dauphin du championnat, aux dépens de Charles Leclerc. Le Mexicain reconnaît toutefois que son coéquipier était littéralement hors de portée.

"J'espérais vraiment plus aujourd'hui", confesse-t-il après avoir également connu un envol difficile à l'extinction des feux. "Il y avait une bonne opportunité, mais Max s'est tout simplement envolé. Il était sur une autre planète, il était intouchable. Surtout, le premier relais a été assez mauvais au niveau de la dégradation. Mais ça reste tout de même un très gros résultat pour l'équipe. On a réussi à marquer énormément de points aujourd'hui et c'est important."