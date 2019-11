Williams : "L'année dernière a été la pire"

Avec un seul point inscrit au championnat lors du chaotique Grand Prix d'Allemagne, l'écurie Williams affiche un triste bilan sportif à une manche de la fin de saison. Pour la deuxième année consécutive, l'écurie britannique va terminer lanterne rouge, avec six points de moins au compteur qu'en 2018 et un top 10 de moins. Sur le plan de la performance, la FW42 a régulièrement souffert d'un retard abyssal sur le reste du peloton.

Et pourtant, Claire Williams insiste sur un point : l'exercice qui va se conclure ce week-end à Abu Dhabi n'est pas le pire qu'elle a vécu. Elle l'explique par les grandes manœuvres réalisées au sein de l'équipe et qui laissent selon elle entrevoir enfin la lumière au bout du tunnel. L'écurie au passé glorieux mise notamment sur la nouvelle réglementation 2021 pour remonter la pente.

"Ça a été une dure année pour moi, brutale pour tout le monde", reconnaît la directrice adjointe de Williams dans les colonnes du Guardian. "Nous avons tous eu des défis à relever, mais j'ai toujours dit que le véritable test de caractère était la manière dont on réagissait dans les situations difficiles, le fait de ne pas abandonner quand la route devient cahoteuse et de continuer à se battre. C'est l'une des plus grandes leçons que m'a enseignées mon père. Il n'a pas connu la facilité."

"Les changements que nous avons initiés ont été bien plus significatifs que tout ce que nous avions fait jusqu’à présent. Nous avons fait de gros changements opérationnels, nous avons un nouveau département de planification, nous avons une excellente équipe technique qui s'occupe de la conception aéro, et également côté piste."

"L'année dernière a été la pire. Je comprends pourquoi les gens considèrent cette année comme la pire, mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe en coulisses. L'an dernier, je ne voyais pas comment les choses pouvaient s'améliorer rapidement. Cette année, Williams est dans une situation totalement différente. Je sais ce qui arrive et j'y crois. L'année dernière, je n'y croyais pas vraiment. Nous sommes dans une bien meilleure situation. Tout le travail que nous avons fait l'an dernier en modifiant la philosophie autour de l'aéro porte maintenant ses fruits."

Claire Williams a récemment confié qu'elle s'était interrogée sur son propre devenir à la tête de l'écurie familiale, avant d'être confortée dans ce rôle par son père Frank. L'écurie de Grove est la dernière à avoir confirmé son line-up pour la saison 2020, Nicholas Latifi décrochant le volant qui était encore disponible aux côtés de George Russell.