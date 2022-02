La Formule E discute avec Paris sur son circuit pour 2023

Charger le lecteur audio

Voilà trois ans déjà que l'E-Prix de Paris n'a pas eu lieu. Rendez-vous incontournable du championnat tout électrique de 2016 à 2019, au Circuit des Invalides avec vue sur la Tour Eiffel, la course tricolore a vu son édition 2020 annulée à cause de la pandémie de COVID-19 et n'a toujours pas fait son retour au calendrier depuis lors.

Ce devrait être le cas en 2023, mais sur quel tracé ? La piste des Invalides fait partie des plus étriquées qu'ait empruntées la Formule E avec 1,93 km de longueur et des portions plutôt étroites ; or, l'an prochain arrivera la Gen3, un bolide encore plus rapide avec 350 kW (près de 470 ch) de puissance.

La question d'un agrandissement de la piste se posait déjà il y a quatre ans, alors que s'achevait l'ère Gen1. "Je pense qu’il faudrait déjà l’agrandir maintenant", estimait Sébastien Buemi, tandis que Mitch Evans ajoutait : "Je pense que certains circuits seront à la limite d’être trop courts [pour la Gen2]. Hong Kong évidemment, Paris oui. Bien sûr, cela va être difficile pour la Formule E de modifier les circuits, mais si ce n’est pas pour la prochaine génération, la troisième génération aura vraiment besoin d’améliorations car la vitesse des voitures va grandement augmenter."

Ainsi, du côté de la Formule E, les discussions sont en cours avec les organisateurs de l'E-Prix de Paris afin de trouver une solution satisfaisante par rapport au tracé précédente, qui, en faisant le tour de l'Hôtel des Invalides, avait l'avantage de grandement minimiser les fermetures de rues et de stations de métro.

"Tout bien considéré, [les voitures] vont aller plus vite et il y aura bien plus d'opportunités de dépassement. Clairement, il y a des circuits en Formule E où il va y avoir des défis à relever avec l'accélération et [le fait de montrer] l'amélioration de la qualité des voitures", souligne Jamie Reigle, PDG de la Formule E, alors que la Gen2 peinait à dépasser les 200 km/h sur une piste parisienne où la pole position avait été signé à 114 km/h de moyenne en 2019.

"Celui dont les gens parlent beaucoup, c'est Paris, avec beaucoup de virages à 90°. C'est un vrai circuit urbain, mais ça va être compliqué. Nous discutons avec Paris pour savoir si nous pouvons modifier la configuration de la piste, car nous avons toujours très envie d'y courir, et nous prévoyons de le faire à partir de 2023."

Reigle prend l'exemple de l'E-Prix de Monaco qui, l'an dernier, a emprunté pour la première fois la même piste que la Formule 1 (à quelques détails près), ce qui a débouché sur une course passionnante. "Si je regarde Monaco, il y a eu une discussion intéressante l'an dernier quand nous avons couru sur la piste entière pour la première fois, beaucoup de débats sur les chronos : la Formule E sera-t-elle lente ? Par rapport à une Formule 1, je crois que tout le monde accepte que les F1 sont plus rapides", commente le Canadien, alors que les chronos des Formule E étaient comparables à ceux d'une Formule Renault.

"Mais ce que nous avons vu [en FE], ce sont 65 dépassements, six changements de leader et une course incroyable. Et ce qui va se produire à notre avis avec la Gen3, c'est la même chose, sauf que nous irons cinq, six, sept secondes plus vite au tour. Bref, je pense que nous avons de la marge pour nous développer dans le cadre actuel, nous allons devoir évaluer certains circuits et nous faisons ça avec la FIA pour nous assurer que cela soit sûr et puisse mener à des courses de qualité et passionnantes."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge