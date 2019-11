E-Prix de Paris 2020 : les billets sont en vente

Encore une fois, les pilotes et écuries de Formule E vont se livrer une âpre bataille sur le Circuit des Invalides, avec désormais 24 voitures en piste, dont les Mercedes et les Porsche, qui font leurs premiers pas dans le championnat tout électrique.

Il faudra compter 99 € pour les tribunes les mieux placées, tandis que les places les moins chères sont à 49 €, avec des réductions disponibles pour les étudiants et les enfants de 15 ans ou moins. Surtout, une réduction spéciale de 20% est disponible jusqu'au 3 décembre, pour les plus impatients de savoir qui succédera à Robin Frijns au palmarès de l'E-Prix de Paris.

"Avec plus de 34'000 fans et familles l’année dernière, l’E-Prix de Paris fut un véritable succès – et une première course sur routes humides pour la Formule E !" s'exclame Jérôme Hiquet, directeur marketing de la Formule E. "Cette saison, il y a toujours plus de raisons d’y assister, avec notamment une grille de 24 voitures et l’arrivée de Mercedes-Benz et Porsche. Seul pilote français sur la grille – qui plus est double Champion en titre – Jean-Éric Vergne aura davantage d’adversité cette saison avec l’actuel Champion [de] F2 Nyck de Vries et le Champion du monde d’Endurance Brendon Hartley, entrant en Formule E."

"En dehors du circuit, l’Allianz E-Village, la fan zone dédiée, occupera le plus grand nombre avec des activités présentant les technologies de demain, du spectacle et des performances en direct. Cette saison s’annonce comme l’une des plus grandes, et avec la Tour Eiffel en arrière-plan, Paris est l’une des courses à ne pas manquer. Nous avons hâte de tous vous accueillir le 18 avril 2020 prochain."