Vergne a lui-même proposé à Félix da Costa de rejoindre DS Techeetah

Jean-Éric Vergne et André Lotterer ont fait équipe lors des saisons 2017-18 et 2018-19 de Formule E, avec un certain succès puisque le Français a été sacré dans les deux cas, tandis que le titre des équipes n'a échappé à Techeetah que pour deux points en saison 4 ; l'année suivante, l'écurie chinoise a été couronnée pour sa première collaboration avec DS.

Cependant, l'arrivée de Porsche dans le championnat tout électrique a rebattu les cartes : Lotterer, qui avait couru pour le constructeur allemand lors de la saison 2017 de WEC, a décidé de le rejoindre, alors qu'il aurait disposé d'un contrat avec DS Techeetah pour 2019-20. L'écurie franco-chinoise ne s'attendait ainsi pas au départ de son deuxième pilote, mais a pu le remplacer par António Félix da Costa, en provenance de BMW i Andretti… grâce à une initiative de Vergne.

En effet, lorsque Motorsport.com évoque la prise de contact avec Félix da Costa, Vergne indique : "C'est moi qui l'ai fait. Car je connais très bien André, et tout le monde sait qu'il avait un contrat pour l'an prochain. Mais pour l'équipe, il n'y avait rien qui clochait, André allait continuer. Mais je discute beaucoup avec André, et j'ai dit à l'équipe : 'Les gars, il y a de grandes chances qu'André parte'. Ils disaient 'non, non, non'. Mais il commençait à être tard, donc je leur ai dit : 'Les gars, on va se retrouver sans pilote pour l'an prochain si vous continuez de penser qu'André va rester'."

"J'ai discuté avec André au Mans ; je ne sais pas s'il le savait, mais j'avais la sensation qu'il était parti (sic). Je ne l'ai pas dit à l'équipe, à ce moment-là, car ils ne me croyaient pas. Je suis donc allé voir António et je lui ai dit : 'Garde ça pour toi, mais si ça se produit, tu as cette option, et tu peux y réfléchir et voir avec ton avocat, tout ça, si c'est possible'. En fait, l'équipe a été très contente de savoir qu'António était une option, car il était trop tard sinon."

Vergne et Lotterer ont entretenu une relation plus proche que la plupart des coéquipiers, nouant une amitié qu'ils n'ont pas cachée ; de plus, le double Champion n'a pas hésité à collaborer sans retenue avec son partenaire pour l'aider à s'adapter à cette nouvelle discipline qu'était pour lui la Formule E. D'où le recrutement de Félix da Costa qui devrait, lui aussi, pousser Vergne dans ses retranchements.

"C'est dans mon propre intérêt d'avoir un coéquipier très rapide à mes côtés, même s'il peut me battre", souligne le pilote tricolore. "Mieux vaut travailler avec un gars aussi rapide que soi – et parfois plus rapide ou un peu plus lent – car on peut abattre davantage de travail en essais et tester davantage de choses pour se retrouver avec une meilleure voiture que les autres le jour de la course. C'était donc très important."

"Il n'y avait pas d'autre pilote disponible avec de l'expérience en Formule E. Il y avait bien sûr d'autres très bons pilotes comme James Rossiter [pilote d'essais DS Techeetah, ndlr], qui connaissait très bien la voiture et est un pilote très rapide et expérimenté, avec qui j'ai une très bonne relation, mais je savais que l'équipe voulait avoir une option différente avec un gars qui a de l'expérience en Formule E."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas