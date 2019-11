Sims en pole pour BMW à Ad Diriyah

"Je sais qu'ils organisent le Dakar dans un mois et demi, on aurait dit la première étape !" Cette boutade de Sébastien Buemi est représentative des conditions d'adhérence difficiles rencontrées par les pilotes de Formule E en Arabie saoudite, et les mieux placés au championnat 2018-19, qui étaient les premiers en piste, seront loin sur la grille : Jean-Éric Vergne 11e, Robin Frijns 12e, Sébastien Buemi 14e, Mitch Evans 16e, Lucas di Grassi 19e et António Félix da Costa, victime d'un problème de freins, 21e.

Sam Bird était le plus rapide de la phase de groupes et est ainsi crédité d'un point au championnat selon la nouvelle règle, mais le Britannique a commis une erreur en Super Pole et ne sera que cinquième sur la grille. Alexander Sims empoche les trois unités de la pole position grâce à une belle performance devant les Mercedes de Stoffel Vandoorne et du rookie Nyck de Vries ainsi que la Venturi à moteur Mercedes d'Edoardo Mortara, pour le tout premier E-Prix des Flèches d'Argent.

E-Prix d'Ad Diriyah - Phase de groupes E-Prix d'Ad Diriyah - Phase de groupes

Pilote Moteur Temps Écart 1 Sam Bird Audi 1'14.946 2 Nyck de Vries Mercedes 1'15.027 0.081 3 Stoffel Vandoorne Mercedes 1'15.151 0.205 4 Edoardo Mortara Mercedes 1'15.254 0.308 5 Alexander Sims BMW 1'15.255 0.309 6 Jérôme d'Ambrosio Mahindra 1'15.273 0.327 7 André Lotterer Porsche 1'15.518 0.572 8 Oliver Rowland Nissan 1'15.653 0.707 9 Maximilian Günther BMW 1'15.680 0.734 10 Oliver Turvey NIO 1'16.018 1.072 11 Jean-Éric Vergne DS 1'16.129 1.183 12 Robin Frijns Audi 1'16.200 1.254 13 Pascal Wehrlein Mahindra 1'16.200 1.254 14 Sébastien Buemi Nissan 1'16.243 1.297 15 Daniel Abt Audi 1'16.264 1.318 16 Mitch Evans Jaguar 1'16.532 1.586 17 Felipe Massa Mercedes 1'16.583 1.637 18 Brendon Hartley Penske 1'17.074 2.128 19 Lucas di Grassi Audi 1'17.213 2.267 20 Neel Jani Porsche 1'17.745 2.799 21 António Félix da Costa DS 1'18.613 3.667 22 Ma Qing Hua NIO 1'21.701 6.755 23 Nico Müller Penske 1'23.017 8.071 24 James Calado Jaguar 1'23.792 8.846

E-Prix d'Ad Diriyah - Super Pole E-Prix d'Ad Diriyah - Super Pole