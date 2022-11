Cadillac a bouclé sa première simulation sur 24 heures

Charger le lecteur audio

C'est une nouvelle étape cruciale franchie par Cadillac dans le développement de son prototype LMDh. Annoncée comme la case à cocher impérativement avant la fin de l'année, la première simulation de 24 heures a été bouclée cette semaine par le constructeur américain avec la V-LMDh, sur le circuit de Sebring. Dans son travail mené en collaboration avec Chip Ganassi Racing, la marque évoque "une séance d'endurance réussie" qui a permis de collecter des données sur des longs relais de course mais aussi de rouler en conditions nocturnes et de valider certains points de fiabilité. Cadillac n'entre évidemment pas dans les détails des éventuels problèmes rencontrés mais évoque "un temps d'arrêt limité" pour sa machine au cours de ce test important.

"C'était bien d'aller à Sebring pour mettre la nouvelle voiture à l'épreuve et voir comment elle se comportera dans l'environnement le plus difficile qu'elle aura à affronter en ce qui concerne le revêtement", explique Kalvin Parker, directeur adjoint du programme. "Il était également bénéfique pour l'équipe de voir comment opérer collectivement pendant 24 heures avec une nouvelle voiture et de nouveaux systèmes."

Le choix du circuit particulièrement bosselé de Sebring n'est en effet pas anodin pour éprouver la fiabilité, alors que six pilotes se sont relayés pour cette longue séance : Richard Westbrook, Alex Lynn, Sébastien Bourdais, Renger van der Zande, Earl Bamber et Scott Dixon.

"Pour chaque pilote et chaque membre de l'équipe, il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre à connaître sa machine qu'en ayant du temps de piste comme celui-ci", souligne Alex Lynn. "L'équipe vous envoie en piste vous dit qu'il y a deux heures pour explorer les choses. Une fois que la saison commence, chaque manche apporte des choses à apprendre, alors pouvoir explorer par soi-même est plaisant, surtout quand on commence à rechercher davantage de performance."

La Cadillac V-LMDh en piste à Sebring.

Parallèlement à ce test d'endurance, une deuxième Cadillac V-LMDh était en piste pour un programme différent, dont se sont chargés Pipo Derani et Alexander Sims avec l'équipe Action Express Racing, qui alignera une des deux autos en IMSA l'année prochaine. Désormais, depuis sa première apparition en piste en juin dernier pour lancer son développement, le prototype américain avoisine les 19 000 km engrangés en essais privés.

"C'était utile d'avoir une voiture tournant pendant 24 heures et une autre pour exécuter un plan d'essai réussi, qui comprenait du roulage de nuit afin que les pilotes s'habituent aux nouveaux phares dans des conditions de piste changeantes", précise également Kalvin Parker.

La Cadillac V-LMDh fera ses débuts en compétition en janvier prochain lors des 24 Heures de Daytona. Le constructeur américain a bouclé sa première simulation d'endurance deux semaines après Porsche, qui a annoncé récemment avoir effectué un test de 36 heures avec la 963, également sur la piste éprouvante de Sebring.

La photo de famille de Cadillac à l'issue des essais à Sebring.