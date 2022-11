Une livrée spéciale chez Porsche pour les adieux au GTE Pro

Charger le lecteur audio

Avant une année de transition avec la disparition du LMGTE Pro puis l'avènement du GT3 attendu pour 2024, une page va se tourner la semaine prochaine à Bahreïn pour la dernière manche de la saison 2022 du WEC. Porsche y alignera pour la dernière fois ses deux 911 RSR d'usine avec la possibilité de jouer le titre chez les pilotes comme chez les constructeurs. L'occasion, aussi, de célébrer une ère de succès en arborant des livrées spéciales sur les autos confiées à Gianmaria Bruni et Richard Lietz sur la #91, Kévin Estre et Michael Christensen sur la #92.

Les deux Porsche porteront à l'avant, sur les flancs et sur l'aileron arrière des parements de couleur rouge, bleue, rose, noire, dorée et grise rappelant les livrées utilisées au cours de la dernière décennie par le constructeur allemand en LMGTE Pro. On distingue principalement les rappels aux deux livrées spéciales qui avaient fait sensation aux 24 Heures du Mans 2018, plus particulièrement la version "Pink pig", ou "Cochon rose".

La mention "Goodbye" figurera de manière très visible en haut du pare-brise. Les 16 victoires décrochées dans la catégorie depuis 2013 seront mentionnées à l'arrière tandis que les noms de tous les pilotes du programme d'usine ces dix dernières années seront inscrits sur le toit, accompagnés du mot "au revoir" décliné dans toutes les langues des circuits du championnat où a couru la 911 RSR.

"Nos voitures de course attireront vraiment les regards lors de la manche finale du FIA WEC", promet Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport. "La catégorie GTE Pro du Championnat du monde d'Endurance disparaîtra à l'issue de la saison 2022. Ce sera donc le chant du cygne pour la 911 RSR avec l'équipe d'usine. Pour cette occasion très particulière, nos designers ont créé une livrée qui, à mon avis, représente à merveille l'histoire et les succès de la dernière décennie. La cerise sur le gâteau est attendue à Bahreïn : on visera la victoire en course ainsi qu'aux deux championnats, constructeurs et pilotes."

Disputées le samedi 12 novembre, les 8 Heures de Bahreïn constitueront la 62e et dernière course en WEC de l'équipe d'usine Porsche en GTE Pro. La 911 RSR, en revanche, sera toujours en piste en 2023 mais uniquement à la disposition d'équipes clientes. Le programme d'usine du constructeur se concentrera sur l'arrivée en LMDh avec la Porsche 963, à la fois en WEC et en IMSA.

Lire aussi : La Porsche 963 se teste sur 36h, Wehrlein candidat à un volant