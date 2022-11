Peugeot testera quatre pilotes dont Vandoorne à Bahreïn

Charger le lecteur audio

La saison 2022 du WEC se conclura la semaine prochaine par les 8 Heures de Bahreïn, épreuve au lendemain de laquelle aura lieu le traditionnel Rookie Test sur le circuit de Sakhir. À cette occasion, Peugeot confiera le dimanche 13 novembre le volant de ses deux 9X8 à quatre pilotes, dans ce que l'équipe française décrit être un line-up "alliant jeunesse et expérience".

L'Hypercar #93 sera pilotée par l'habituel titulaire Mikkel Jensen et par Stoffel Vandoorne avec un travail déjà annoncé sur des longs relais. La deuxième auto, frappée du #94, sera celle destinée aux rookies pour les cinq heures de roulage puisqu'elle sera partagée entre Maximilian Günther, désormais intégré au groupe Stellantis via son volant en Formule E chez Maserati, le jeune pilote danois de 19 ans Malthe Jakobsen, récemment titré en LMP3, et Yann Ehrlacher, double champion de WTCR. Ils seront encadrés par le titulaire Nico Müller.

Sacré cette année Champion du monde de Formule E, Stoffel Vandoorne s'est lui aussi rapproché du groupe Stellantis puisqu'il rejoindra la saison prochaine dans la discipline la nouveau tandem DS Penske. De quoi offrir au Belge l'opportunité de venir goûter à l'Hypercar de Peugeot et d'apporter également son expérience puisqu'il a déjà participé à deux reprises aux 24 Heures du Mans.

"J’ai déjà eu l’opportunité d’évoluer en Endurance, de disputer les 24 Heures du Mans en LMP1 et LMP2", rappelle le Belge, qui multiplie les casquettes après avoir également été nommé réserviste chez Aston Martin en Formule 1 cette semaine. "Avec l’Hypercar, de nombreux constructeurs sont présents, le championnat va être très intéressant. Peugeot a toujours produit des machines iconiques en Endurance. Je me rappelle de la 908 qui a marqué mes débuts en sport automobile. Aujourd’hui, la 9X8 a déjà beaucoup fait parler d’elle, de par son concept différent. J’ai découvert la 9X8 lors d’une séance au simulateur, je me familiarise ainsi avec les différents systèmes. Même si il existe des similitudes avec la Formule E, le pilotage sera lui différent ! Je m’attends à une belle expérience avec ce test."

Des quatre pilotes choisis par le constructeur français pour cette séance d'essais, le plus méconnu et aussi le plus jeune demeure Malthe Jakobsen.

"Il y a quelques jours avec mon équipe COOL Racing / CLX Motorsport, on a gagné le titre en LMP3 en European Le Mans Series et me voici sélectionné pour ce test avec le TeamPeugeot TotalEnergies !", se réjouit le Danois. "Je viens de boucler ma troisième saison en LMP3 en endurance, une discipline connue au Danemark grâce à Tom Kristensen et ses nombreuses victoires. En Endurance, j’apprécie le travail en équipe, la collaboration entre les pilotes pour établir les réglages de la voiture. Cette 9X8 est incroyable. J’ai vu des photos sur les réseaux sociaux. L’équipe a réalisé un prototype original, sans aileron arrière. J’ai vraiment hâte de mener ce test. Par rapport au LMP3, cela va constituer un sacré changement. Je préfère être humble, et me fixer pour objectif de bien faire surtout."

