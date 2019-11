Des qualifs "encore plus importantes" avec le nouveau barème

Jusqu'à présent, le principal enjeu de la phase de groupes des qualifications était de se hisser dans le top 6 afin de passer en Super Pole. Cependant, à partir de la campagne à venir, le pilote le plus rapide de cette phase sera crédité d'un point au championnat, à comparer aux trois unités accordées à l'auteur de la pole position.

"Cela donne un objectif, et cela rend les qualifications encore plus importantes. Souvent, le pilote le plus rapide de la phase de groupes ne se retrouve pas forcément en pole position", souligne Roger Griffiths, directeur de l'écurie BMW i Andretti, pour Motorsport.com. Griffiths n'a pas tort : sur les 12 manches pertinentes de la saison 2018-19, le pilote le plus véloce de cette phase inaugurale n'a signé le meilleur temps de la Super Pole que six fois.

"Nous avons parlé de différentes choses – c'est une récompense pour la performance en phase de groupes, et je pense que tout le monde est satisfait de la décision telle qu'elle a été prise. C'est un autre exemple d'une bonne solution trouvée ensemble à... je ne dirais pas un problème, mais une situation que nous avons. C'est un exemple de notre capacité à faire quelque chose qui fonctionne pour le championnat."

"De plus, cela crée une intrigue supplémentaire, car si l'on se contentait de donner un point supplémentaire au vainqueur de la course, qu'est-ce que cela signifierait ? Je pense que cela donne [aux médias] un sujet supplémentaire sur lequel écrire."

Cependant, lors de cette phase de groupes, les conditions de piste jouent un rôle clé, les E-Prix ayant lieu sur des circuits urbains forcément très poussiéreux. Cela défavorise les leaders du classement général, qui sont toujours rassemblés au sein du Groupe 1 et s'élancent en donc premier.

"Personne du top 6 [au championnat] ne sera jamais le plus rapide en qualifications. C'est extrêmement dur de rouler en premier, donc ce point ira toujours à ceux qui sont dans les Groupes 3 et 4", affirme Lucas di Grassi à notre micro. Dans les faits, la saison dernière, le point en question aurait été marqué quatre fois par un pilote du G2, à six reprises par un pilote du G3 et deux fois par un pilote du G4.

Di Grassi souhaiterait par ailleurs modifier le format des qualifications, que "personne ne regarde" selon lui. "Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais un tour [par pilote] comme en Super Pole. Chacun son tour, du leader du championnat à la lanterne rouge. Ils vont dire que ça prend plus longtemps, mais non, on peut prendre deux minutes par pilote et ça ne fait que 48 minutes", conclut-il.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas