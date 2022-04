Vergne en pole pour la deuxième course à Rome

Charger le lecteur audio

Après une première journée riche en spectacle dans les rues de Rome, la deuxième manche de cet E-Prix démarrait avec la troisième séance d'essais libres. Comme hier, c'est Jean-Éric Vergne qui se montrait le plus rapide. Le Français était suivi par le leader du championnat, Edoardo Mortara, qui a perdu du terrain hier avec sa course discrète, ainsi que Sam Bird sur Jaguar. L'écurie britannique se montre toujours très véloce sur ce circuit, et malgré des qualifications ratées hier, Jaguar avait imprimé un rythme très solide en course pour s'emparer de la victoire avec Mitch Evans.

Groupe A - Frijns toujours en forme, de Vries au tapis

Sous un grand ciel bleu, Sam Bird domine les débats après le premier passage. Le classement est très serré derrière, alors que Mortara (deuxième) et Nick Cassidy (septième) ne sont séparés que de trois dixièmes. Robin Frijns, Oliver Turvey et Dan Ticktum, qui optent pour deux tours de chauffe, restent hors du top 4, qui qualifie les pilotes en quarts de finale. Après les changements de pneus, De Vries est le premier à signer un tour en dessous de la minute 40. Mais ses rivaux se montrent encore plus rapides : c'est son compatriote Frijns qui prend la tête du groupe au drapeau à damier, suivi d'André Lotterer, Jake Dennis et Bird. Le Champion de Formule 2 2020 est éliminé dès le premier tour pour cinq millièmes !

Pilotes éliminés : De Vries, Mortara, Rowland, Günther, Cassidy, Ticktum, Turvey

Groupe B - Evans confirme, ça passe pour Vergne

Le deuxième tour voit entrer en lice le vainqueur d'hier, Mitch Evans, ainsi que le poleman Stoffel Vandoorne. Après le premier run, c'est Vergne qui prend les commandes devant le Néo-Zélandais. Sergio Sette Câmara et Pascal Wehrlein se glissent dans le top 4, alors que Lucas di Grassi (qui frotte le mur), Stoffel Vandoorne et António Félix da Costa se manquent. Sur la deuxième tentative, Evans prend les commandes devant Wehrlein et Vandoorne, qui s'est bien rattrapé. Vergne est le dernier qualifié, juste devant son coéquipier. Antonio Giovinazzi, sorti trop tard des stands, ne parvient pas à se lancer sur un deuxième tour et poursuit son début de saison difficile. Son coéquipier, Sette Câmara, finit les qualifications dans le mur.

Pilotes éliminés : Félix Da Costa, Sette Câmara, di Grassi, Buemi, Askew, Sims, Giovinazzi

Phase finale

Les quarts de finale se présentent tels quels : Frijns/Vergne, Vandoorne/Lotterer, Dennis/Werhlein et Bird/Evans. De belles affiches malgré quelques absences, notamment De Vries et Félix Da Costa, demi-finalistes hier.

Le premier duel oppose donc Frijns, finaliste samedi, à Vergne, éliminé dès les groupes mais auteur d'une course solide la veille. Le Français, derrière pendant tout le tour, réalise un dernier secteur parfait pour remporter son duel face au vainqueur du groupe A. Parfait pour la confiance. Le match suivant, entre Vandoorne et Lotterer, suit un scénario similaire : l'Allemand signe un dernier secteur exceptionnel pour placer sa Porsche devant la Mercedes. La marque à l'Étoile déçoit ce dimanche, après un samedi très solide en qualifications. En revanche, le coéquipier de Lotterer chez Porsche, Wehrlein, se fait éliminer en quarts face à Dennis, après une grosse erreur dans le premier freinage. Le dernier affrontement oppose les coéquipiers de chez Jaguar, et c'est Evans qui s'impose dans cette lutte fratricide, avec trois dixièmes d'avance et le meilleur temps des quarts.

Une DS, une Porsche, une Andretti et une Jaguar : le programme des demi-finales est alléchant. Le premier duel oppose les deux anciens coéquipiers chez DS, Vergne et Lotterer. Si le premier secteur est extrêmement serré (les pilotes ne sont séparés que de quelques millièmes), le Français creuse l'écart dans la partie sinueuse. Avec deux dixièmes d'avance et un excellent temps en 1'38"149, Vergne s'assure un départ en première ligne. Dans l'autre demie, Dennis explose le chrono en 1'37"997, le premier sous la minute 38. Il élimine Evans, totalement largué en fin de tour.

En finale, Dennis attaque trop dans les premiers virages et bloque une roue, lui faisant perdre trois dixièmes sur l'ensemble du premier secteur. Vergne, bien plus propre, reste en tête malgré un léger retour de son adversaire. Solide en course malgré un départ en troisième ligne hier, le Français bénéficiera de la pole cette après-midi. Il engrange également trois points, qui lui permettent de revenir sur Frijns à la troisième place du classement. Rendez-vous à 15h pour l'extinction des feux.

E-Prix de Rome 2022 - Qualifications 2

Groupe A

Groupe B

Quarts de finale

P. Pilote Équipe Temps Écart 1 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 1'38.348 2 Robin Frijns Envision Racing 1'38.433 0.085

P. Pilote Équipe Temps Écart 1 André Lotterer Porsche Team 1'38.422 2 Stoffel Vandoorne Mercedes 1'38.776 0.354

P. Pilote Équipe Temps Écart 1 Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E 1'38.225 2 Pascal Wehrlein Porsche Team 1'38.556 0.331

P. Pilote Équipe Temps Écart 1 Mitch Evans Jaguar Racing 1'38.127 2 Sam Bird Jaguar Racing 1'38.425 0.298

Demi-finales

P. Pilote Équipe Temps Écart 1 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 1'38.149 2 André Lotterer Porsche Team 1'38.361 0.212

P. Pilote Équipe Temps Écart 1 Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E 1'37.997 2 Mitch Evans Jaguar Racing 1'38.499 0.502

Finale