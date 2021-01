L'E-Prix de Paris n'aura pas lieu, le calendrier se précise

La Formule E a dévoilé un calendrier modifié pour la saison 2020-2021, avec six manches supplémentaires désormais précisées tandis que d'autres dates seront annoncées au printemps. Le championnat tente de s'adapter aux contraintes que génère la pandémie mondiale de COVID-19, avec une saison qui doit s'ouvrir à la fin du mois de février par deux courses nocturnes en Arabie saoudite.

La Formule E devrait ensuite prendre la direction de Rome le 10 avril, sous réserve d'une homologation du circuit et de l'application des protocoles sanitaires en vigueur. D'après les informations de Motorsport.com, le circuit de Vallelunga serait réserviste en cas d'annulation de la manche italienne.

Par la suite, conformément à une tendance qui avait déjà été évoquée, le championnat se dirigera vers un circuit permanent, à l'inverse de ce qui se fait traditionnellement en Formule E. Rendez-vous est pris à Valence, sur le circuit Ricardo Tormo où ont déjà eu lieu plusieurs fois les essais hivernaux. La configuration précise du tracé sera dévoilée ultérieurement.

L'E-Prix de Monaco est maintenu à la date du 8 mai, comme l'avaient indiqué les organisateurs il y a deux semaines en réaffirmant la tenue de cet événement tout comme celle du Grand Prix de Formule 1 et du Grand Prix Historique en Principauté. Après avoir disparu du premier calendrier provisoire, Marrakech fait son retour à la date du 22 mai avant deux courses à Santiago du Chili, qui n'ont pas eu lieu en janvier comme initialement prévu.

"Travailler sur le calendrier du championnat dans des conditions normales est déjà une tâche qui prend des mois de planification et de préparation, en collaboration avec les nombreuses villes et les parties prenantes", rappelle Alberto Longo, directeur de la Formule E. "Ce nouvel ensemble de dates démontre l'agilité de la Formule E pour réagir à n'importe quelle situation, et le calendrier demeure pertinent et exigeant pour les équipes et les pilotes. Nous continuons à travailler sur le dernier ensemble de courses afin de nous assurer que notre première saison en tant que Championnat du monde FIA réponde aux attentes."

Il est à souligner que l'E-Prix de Paris n'aura pas lieu cette saison en raison de la crise sanitaire mais que les organisateurs ont convenu de remettre les discussions sur la table pour que l'épreuve fasse son retour au calendrier à l'avenir.

E-Prix confirmés pour la saison 2020-2021