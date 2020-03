Frijns et Bird en colère après un E-Prix raté

Qu'elle paraît loin, la victoire de Sam Bird à Ad Diriyah ! Envision Virgin Racing, l'une des deux seules équipes clientes du plateau avec ses groupes propulseurs Audi, n'a inscrit que trois unités sur les quatre dernières courses, et le Maroc a été le théâtre de nouvelles déconvenues pour ses pilotes.

Rookie Test : Cassidy (Virgin) bat le record de la piste à Marrakech

Robin Frijns s'était qualifié 14e malgré un contact avec le mur sur le Circuit Moulay El Hassan, mais il a été déclassé pour avoir brièvement dépassé les 250 kW de puissance autorisés en qualifications, une décision qu'il a du mal à avaler.

"J'étais sur un bon tour, je dirais", analyse le Néerlandais pour Motorsport.com. "Même si nous n'avons pas le rythme pour faire la pole, je pense que ça suffisait pour être en Super Pole. Puis j'ai réaccéléré au virage 10 et l'arrière s'est dérobé, étrangement. Et au moment où j'ai percuté le mur, j'ai eu un surplus de puissance."

"J'ai déjà perdu trois dixièmes et demi dans la ligne droite parce que j'ai percuté le mur. Mais à cause de ce surplus pendant je ne sais combien de millièmes de seconde – on n'y gagne rien, mais la FIA m'a vu et a supprimé mes tours, c'est vraiment n'importe quoi. Malheureusement, ce sont les règles, mais il faut parfois prendre en compte la logique."

Directeur général d'Envision Virgin Racing, Sylvain Filippi nous a expliqué ce phénomène : "C'est provoqué par l'oscillation, donc ça n'a rien à voir avec nous. Nous ne sollicitons pas davantage de puissance. C'est simplement ainsi que ces groups propulseurs fonctionnent. Mais de ce que nous pouvons voir, nous n'avons dépassé la limite qu'en heurtant le mur. Pour nous, il est très clair que nous n'avons rien fait de mal. Mais la FIA a pris sa décision et c'est comme ça."

"Nous sommes allés voir la FIA avant pour leur montrer pourquoi cela se produit. Cela ne relève pas de notre équipe. Ces problèmes d'oscillation sont normaux. Nous avons étudié les données, et nous n'essayons évidemment pas de filouter. Parfois, il n'y a malheureusement pas beaucoup de place pour le compromis."

Lire aussi : Vergne était en quarantaine avant la course de Marrakech

En course, Frijns est remonté de la 22e à la 12e place, ce qui s'est avéré insuffisant pour marquer des points. Son coéquipier Sam Bird était mieux placé en s'élançant 14e, mais l'Anglais a éprouvé quelques difficultés à tirer le meilleur du mode attaque – 35 kW de puissance supplémentaire devant être utilisés à deux reprises pendant quatre minutes lors de cette course. Il n'a fini que dixième et déplore le comportement de ses rivaux.

"Je me suis fait un peu entuber avec le premier attack mode", déplore Bird à notre micro. "Nous l'avons pris au mauvais moment, et j'ai rattrapé une voiture qui voulait clairement faire la chicane mobile. Et là, tu es dans la merde, avec des pilotes prêts à faire n'importe quoi plutôt que de te laisser passer – juste dépenser de l'énergie. Ça gâche leur course, ça gâche la tienne, c'est une vraie perte de temps."

"Écoutez, c'est comme ça. Il faut voir le positif et passer à autre chose. C'est un point, ce n'est pas ce que l'on veut, ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça." Leader du championnat après avoir remporté la première manche de la saison, Bird a désormais chuté au dixième rang avec 29 points au compteur.

Propos recueillis par Valentin Khorounzhiy