Günther vainqueur du tout premier E-Prix de Tokyo

Oliver Rowland (Nissan e.dams) a signé la pole position devant Maximilian Günther (Maserati) et Edoardo Mortara (Mahindra) pour le tout premier E-Prix de Tokyo. Du côté des leaders du championnat, il faut remonter au septième rang pour trouver trace de Pascal Wehrlein (Porsche), second, et bien plus loin, au 19e emplacement sur la grille, pour retrouver le leader Nick Cassidy (Jaguar).

Au départ, Rowland résiste à Mortara pour conserver la tête, Günther étant troisième. Le statu quo demeure dans le top 4 pendant les premiers tours de course alors que les Porsche remontent juste derrière. Une course d'équipe se met en place au sein de la structure allemande puisque Wehrlein profite d'un ralentissement d'António Félix da Costa derrière lui pour prendre son premier attack mode sans perdre de position.

Il faut attendre le 11e des 33 tours prévus pour voir du mouvement dans le top 4 avec Günther qui profite de l'attack mode de Mortara pour passer second pendant que le leader Rowland active son premier boost. Le Britannique n'attend pas ensuite pour déclencher le second, cédant provisoirement la tête à l'Allemand qui prend finalement son premier attack mode au 14e passage.

Au 17e tour, Da Costa prend l'avantage sur Dennis pour la quatrième place. Mais surtout, les choses s'agitent dans le peloton : Mitch Evans commet une erreur dans une lutte et doit abandonner, alors que Wehrlein se frotte d'un peu trop près à Dennis et abîme sa voiture, ce qui le fait rétrograder au huitième rang. Au 20e tour, le Safety Car est déployé pour les nombreux débris qui jonchent la piste. La course reprend au 23e tour.

Alors qu'il lui reste un attack mode à déclencher, Günther prend la tête au 25e tour. L'Allemand fait l'effort pour créer un écart, ce qu'il réussit puisqu'il peut enclencher son dernier mode attaque au 28e tour sans perdre les commandes. Derrière, Da Costa profite du dernier attack mode de Mortara pour se hisser sur le podium à quelques boucles du terme ; la longueur de la course est d'ailleurs augmentée à 35 tours suite aux deux tours neutralisés.

En tentant d'attaquer Rowland pour la seconde place, Da Costa perd finalement sa position sur Dennis à l'entame des deux derniers tours. Malgré la pression de Rowland, Günther résiste et s'impose pour la première fois en Formule E. Dennis complète le podium.

E-Prix de Tokyo 2024