Mortara s'impose dans une course folle, de Vries perd gros

Nyck de Vries occupe le premier emplacement sur la grille de départ du deuxième E-Prix du week-end en Arabie saoudite, qui marque la reprise du Championnat du monde de Formule E. Edoardo Mortara, en première ligne, a fait de son mieux pour déloger le pilote Mercedes en qualifications, toutefois le Suisse a dû s'incliner pour cinq millièmes de seconde seulement ! Côté tricolore, Jean-Éric Vergne a réalisé une meilleure prestation que la veille, où il avait été éliminé dès la phase de groupe, et s'est hissé en sixième position.

Le résumé des qualifications : De Vries en pole position pour cinq millièmes !

Le mode attaque, à utiliser deux fois pendant l'E-Prix, est rallongé d'une minute ce samedi. Le boost passe donc de trois à quatre minutes par rapport à la course du vendredi, de six à huit minutes au total.

À l'extinction des feux, de Vries jaillit bien et emmène le duo Mortara-Frijns jusqu'au premier virage. Les deux hommes se touchent légèrement sans abîmer leur monoplace, et Mortara conserve sa deuxième place. Derrière, Alexander Sims tire tout droit tandis qu'Oliver Rowland sort les coudes pour dépasser António Félix da Costa. Seulement douzième après de mauvaises qualifications, Stoffel Vandoorne gagne une place au terme de ce premier tour.

Très vite, le quatuor de tête se détache et Vergne, cinquième, fait office de bouchon pour ses poursuivants. L'autre pilote DS Techeetah a lui aussi un rythme d'escargot, Pascal Wehrlein tente une manœuvre au virage 18 mais celle-ci échoue, ce qui surprend Vandoorne : le Belge heurte l'arrière de Wehrlein, sans trop de dégâts.

Dans une tentative de dépassement sur Vergne, Rowland et Dennis activent leur premier mode en attaque très tôt dans la course. Toutefois le Français les imite une boucle plus tard et reste sixième.

Après dix minutes de course, le top 6 reste inchangé. Les hommes de tête sont sages et préfèrent s'observer avant de passer à l'action. Di Grassi se débarrasse de son second mode attaque bien avant la mi-course, ce qui lui permet de remonter jusqu'en deuxième position. Le Brésilien vise même le commandement et, au chausse-pied, pousse de Vries hors de la trajectoire au virage 19. Un tour plus tard, Mortara le dépasse à son tour (plus proprement cette fois-ci). Les deux Venturi sont en tête !

Le pilote suisse prend ensuite la première place une fois le mode attaque de di Grassi terminé. De Vries, qui doit encore repasser par la boucle, est relégué à plus d'une seconde. Derrière lui, Frijns et Lotterer se castagnent pour la quatrième place, ce qui permet à Vergne de refaire son retard, puis de dépasser l'Allemand.

À un gros quart d'heure du drapeau à damier, de Vries active enfin son second mode attaque. Il passe derrière son compatriote Robin Frijns mais, bien aidé par la baisse de régime du leader Mortara, il continue d'avoir la victoire dans son viseur. Cependant tout s'écroule pour le pilote Mercedes lorsque Vergne tente un dépassement surprise au virage 18. De Vries bloque ses roues et s'appuie contre le Français pour prendre le virage suivant. Les deux hommes se touchent et dans l'affaire, le Champion du monde en titre perd cinq places !

De Vries désormais hors du match, les derniers espoirs des Pays-Bas reposent sur les épaules de Frijns. Le Néerlandais ne déçoit pas, il double di Grassi et met une forte pression sur Mortara. L'explication entre les deux hommes est interrompue par la sortie de la voiture de sécurité à la suite de l'accident de Sims. Mais l'intervention des commissaires traîne en longueur et la direction de course décide de ne pas appliquer sa règle du temps additionnel alors que le chronomètre atteint le zéro.

La course se termine donc sous neutralisation, Mortara s'imposant devant Frijns et di Grassi. Lotterer, Dennis, Vergne, Vandoorne, Rowland, Wehrlein et de Vries, le grand perdant du jour assurément, complètent le top 10. Grâce à cette victoire et à la déroute de de Vries, Mortara prend la tête du championnat.

