La FE lance un nouveau championnat d'eSport avec un test à la clé

Le nouveau championnat Accelerate fait suite au Race at Home Challenge, compétition virtuelle lancée pendant le premier confinement l'an dernier. Accelerate comprendra une grille de 24 voitures sur la plateforme rFactor 2, et les courses auront lieu sur de véritables circuits de Formule E.

Lire aussi : L'E-Prix de Santiago 2021 reporté à cause de la crise du COVID

Avant la première course, une séance qualificative – désormais en cours jusqu'au 13 janvier inclus – a lieu sur une version virtuelle du Circuit de Tempelhof à Berlin, site des six courses de la finale 2019-20. Les simracers qui signeront les trois meilleurs chronos verront leur place garantie dans la compétition Accelerate, mais d'autres pourraient être qualifiés également.

Les courses en ligne dureront 25 minutes, avec une émission d'une longueur totale de 90 minutes. La gestion d'énergie et le mode attaque y seront désormais intégrés. Chaque pilote courra et marquera des points pour une véritable écurie de Formule E, dont il ou elle recevra des conseils et "d'autres opportunités" pour développer ses compétences.

Les participants qui prendront part à chacune des six manches (avec une finale aux points doublés) recevront tous une partie de la cagnotte de 100'000 €.

Lorsque les pilotes de Formule E ont participé au Race at Home Challenge l'an dernier, c'était également le cas d'un plateau de simracers. Et comme l'an dernier, le Champion recevra un test réel au volant de la Gen2 de FE. Pour les quatrième et dernière manches, deux courses supplémentaires auront lieu, chacune d'entre elles avec 12 pilotes de FE.

"La Formule E continue de créer des opportunités pour les fans et pour que la prochaine génération de pilotes s'implique dans ce sport", se félicite Stoffel Vandoorne, vainqueur du Race at Home Challenge. "Accelerate verra un certain nombre d'améliorations qui nous rapprocheront de l'expérience réelle par rapport à notre dernier événement."

"Ayant remporté le Race at Home Challenge, j'ai appris à quel point c'était compétitif et exigeant de courir à un niveau si élevé régulièrement. Cette fois, il y aura une difficulté supplémentaire, avec la gestion de l'énergie et du mode attaque – quelque chose que même moi je n'ai pas encore testé – et il sera donc intéressant de voir comment les pilotes s'en sortiront."