Pascal Wehrlein confirmé chez Porsche pour la saison 7

L'arrivée de Pascal Wehrlein chez Porsche était l'un des secrets les moins bien gardés du paddock. Wehrlein a quitté Mahindra, avec qui il a pris 17 départs en E-Prix pour une pole position et un podium. Il semble que la relation entre les deux parties n'ait pas été des plus cordiales, surtout par rapport à celle précédemment entretenue avec Felix Rosenqvist, et ce partenariat s'est ainsi achevé prématurément, à l'aube de l'E-Prix de Berlin. Mahindra y a fait appel à Alex Lynn pour les six dernières courses de la saison.

Chez Porsche, les résultats de Neel Jani ne donnaient pas satisfaction : il n'avait toujours pas marqué le moindre point lorsque la saison a été interrompue par la pandémie de COVID-19, et le constructeur allemand a donc rapidement décidé de le remplacer par Wehrlein, ce qui est désormais officiel. Jani, qui a finalement signé un top 10 avec la sixième place lors de la cinquième course à Berlin, va rester dans le giron Porsche en sport auto, indique par ailleurs la marque dans son communiqué.

"C'est un grand honneur pour moi de représenter Porsche lors de la saison 2020-21", déclare Wehrlein. "J'ai toujours suivi l'Histoire unique de la marque en sport automobile et j'ai un immense respect pour le succès légendaire de Porsche. M'aligner en tant que pilote d'usine de l'écurie TAG Heuer Porsche est une opportunité fantastique."

La septième campagne de Formule E – officiellement la saison 2020-21 – commencera en janvier à Santiago et se conclura en juillet à Londres, avec 14 courses au programme, à condition évidemment que la pandémie de COVID-19 permette la tenue de ces événements.