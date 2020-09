Sims remplace d'Ambrosio chez Mahindra pour la saison 7

Pour cette septième campagne du championnat tout électrique, qui aura lieu de janvier à juillet 2021, Jérôme d'Ambrosio et Mahindra vont mettre un terme à leur collaboration. D'Ambrosio, qui fait partie des quatre seuls pilotes à avoir participé aux 69 E-Prix de l'Histoire, a passé deux ans au sein de l'écurie indienne, leur collaboration ayant commencé par deux podiums dont une victoire à Marrakech avant que les arrivées aux avant-postes ne se raréfient. Onzième de la saison 2018-19 avec 67 points, d'Ambrosio n'était que 16e en 2019-20, n'ayant inscrit que 19 unités.

C'est Alexander Sims qui va remplacer le Belge chez Mahindra, lui-même restant sur une campagne décevante, qui avait pourtant extrêmement bien commencé avec deux pole positions et une victoire à Diriyah. Par la suite, Sims a peiné à se montrer aux avant-postes et n'a marqué que trois points sur les six courses de l'E-Prix de Berlin, où la BMW iFE.20 manquait certes un peu de compétitivité.

L'humble Anglais souligne qu'il va poursuivre son apprentissage pour sa troisième saison en Formule E, tandis que Dilbagh Gill, directeur de l'écurie, ne tarit pas d'éloges sur son nouveau protégé : "En Alexander, nous avons un talent qui a fait ses preuves mais aussi quelqu'un qui incarne les valeurs de Mahindra Racing avec ses principes personnels dans le domaine de l'électrification et de l'écologie. C'est un pilote intellectuel et quelqu'un de très sympa qui a l'esprit d'équipe."

L'identité du coéquipier de Sims chez Mahindra sera révélée plus tard, mais Alex Lynn est un candidat évident à ce baquet, ayant assuré l'intérim lors de l'E-Prix de Berlin à la suite du départ précipité de Pascal Wehrlein. Lynn a marqué 16 points en Allemagne et, surtout, a atteint la Super Pole à trois reprises.

Enfin, le transfert de Sims signifie qu'un baquet se libère chez BMW i Andretti, où Maximilian Günther a été confirmé pour une seconde saison complète en Formule E. Günther a impressionné en 2019-20 avec des victoires à Santiago et à Berlin, ainsi qu'une deuxième place à Marrakech, mais n'a pas marqué le moindre point le reste du temps, notamment impliqué dans des accidents en Allemagne.

