Vandoorne vainqueur et vice-Champion de Formule E

Stoffel Vandoorne et Sébastien Buemi s'élançaient de la première ligne de la grille de départ avec de très bonnes chances de prendre la seconde place du championnat en cas de victoire (pour Vandoorne, 62 pts) ou de podium (pour Buemi, 69 pts) ; ils devançaient René Rast et Nyck de Vries. Oliver Rowland (83 pts) et Jean-Éric Vergne (80 pts), deuxième et troisième du classement général, s'élançaient 24e et 21e respectivement.

Lire aussi : Vandoorne en pole devant Buemi à Berlin

Au premier virage, Rast a tenté une audacieuse manoeuvre sur Buemi par l'extérieur, sans succès, avant de se faire dépasser par De Vries. Vandoorne conservait la tête, tandis que Vergne et Rowland remontaient aux 18e et 22e rangs.

Le peloton est resté très compact lors des dix premières minutes de course, le top 20 se tenant en 12 secondes. De Vries est alors devenu le premier pilote à activer le mode attaque, perdant une place au profit de Rast, imité au tour suivant par Vandoorne, qui a cédé la tête à Buemi. Tous deux ont aisément récupéré leur position initiale. Buemi a donc utilisé l'attack mode à son tour, restant d'extrême justesse devant Rast, et parvenant à repasser devant De Vries dans sa dernière minute à 235 kW.

De Vries a ensuite décidé d'activer le mode attaque pour la deuxième fois avant même la mi-course, conservant la troisième place ; il a ainsi contraint Vandoorne à réagir immédiatement. Buemi, lui, a temporisé ; ainsi, lorsqu'il a utilisé l'attack mode quelques instants plus tard, il a repris la piste derrière Rast, même s'il l'a aisément repassé avant de reprendre la deuxième place à De Vries.

Pendant ce temps, Vergne et Rowland poursuivaient leur remontée, respectivement 11e et 17e – non sans un contact du Français avec la BMW d'Alexander Sims, qu'il a percutée par l'arrière en la dépassant. Un élément de l'aileron de la DS Techeetah s'est alors détaché. Vergne avait besoin d'un top 6 pour sauver la deuxième place du championnat.

Le top 3 de la course était assez nettement détaché et ne s'attaquait pas encore, De Vries utilisant toutefois son FanBoost pour tenter de faire l'intérieur à Buemi alors qu'il restait 12 minutes + 1 tour au compteur. Le pilote Nissan e.dams lui a résisté.

Rowland a ensuite perdu un élément d'aileron à son tour mais est directement rentré au stand pour abandonner : les points allaient s'avérer trop difficiles à accrocher. Il était ainsi quasi certain de perdre la deuxième place du championnat.

Alors que Vandoorne avait creusé un écart supérieur à une seconde, De Vries a finalement trouvé l'ouverture sur Buemi à 2 minutes + 1 tour de l'arrivée, offrant le doublé à Mercedes. Et Vandoorne, vainqueur, s'est propulsé de la neuvième à la deuxième place du championnat, s'octroyant le titre honorifique de vice-Champion... avec un point d'avance sur Vergne, auteur d'une remontée spectaculaire de la 21e à la septième place ! "C'est un tournant", a déclaré le pilote Mercedes de sa victoire à la radio, ne sachant alors pas qu'il était second du championnat.

Lire aussi : Vandoorne va reprendre son rôle de pilote de réserve McLaren

De Vries et Buemi complétaient donc le podium devant Rast, Bird – lui aussi très bien remonté depuis la 14e place, pour la dernière de ses 69 courses avec Virgin Racing – et Di Grassi. Frijns et Günther pouvaient nourrir des regrets, puisqu'ils étaient devant Vergne lorsque le Néerlandais a tassé l'Allemand dans le mur, tous deux perdant une poignée de positions et sortant du top 10. Un top 10 dont les dernières places étaient occupées par Lynn, Félix da Costa et Mortara.

E-Prix de Berlin 2020 - Sixième manche