Enzo Trulli remporte un titre en Formule 4

Son nom de famille vous est certainement familier. Fils du vainqueur en Grand Prix qu'est Jarno Trulli, Enzo Trulli marche sur les traces de son père et vient de faire ses débuts en monoplace dans le championnat de F4 Émirats Arabes Unis.

L'an dernier, le jeune Trulli a fini 15e du Championnat d'Europe de karting ; cette fois, il était aux avant-postes dans une compétition qui fait certes partie des moins relevées en Formule 4 – il n'y avait qu'une douzaine d'engagés par course.

Si Jarno avait la réputation d'être foudroyant en qualifications, Enzo – qui porte le nom de son grand-père – n'a pas signé la moindre pole position cette saison, son rival pour le titre Dilano Van't Hoff en monopolisant 13 sur 15 possibles. En revanche, la constance de l'Italien de 15 ans a payé : il est monté sur le podium 13 fois en 20 épreuves, ce qui lui a permis d'arracher la première place avec 319 points contre 318 pour Van't Hoff, ce dernier ayant remporté cinq victoires à quatre.

Le top 5 est complété par Kirill Small, Hamda Al Qubaisi et Tasanapol Inthraphuvasak. Un tricolore, Noam Abramczyk, a participé à huit des vingt courses sans grand succès, avec une sixième place comme meilleur résultat.

Trulli succède au palmarès de la F4 ÉAU à deux autres transalpins, Francesco Pizzi et Matteo Nannini – un autre fils de pilote de Formule 1, Alessandro Nannini. Les deux premières éditions du championnat avaient été remportées par Jonathan Aberdein et Charles Weerts.

Avec 11 engagés au minimum sur les meetings de F4 ÉAU, ce titre rapporte à Trulli six points de Super Licence (au lieu de 12 pour un plateau de 16 monoplaces ou plus). Le jeune loup va désormais s'attaquer à la F4 Espagne à partir du mois d'avril prochain, au sein de l'écurie FA Racing by Drivex… celle d'un certain Fernando Alonso, coéquipier de Jarno Trulli chez Renault F1 de 2003 à 2004.