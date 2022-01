Les 24H du Mans Virtuelles diffusées dans le monde entier

Miami, le 14 janvier 2022 - Un certain nombre de diffuseurs majeurs, notamment Motor Trend aux États-Unis et Eurosport en Europe et en Asie, vont retransmettre la finale des Le Mans Virtual Series, les 24 Heures du Mans Virtuelles, les 15 et 16 janvier 2022, rassemblant les mondes passionnants du sport automobile et de l'eSport auprès de millions de foyers du monde entier. Ce sera l'apogée du championnat de cette année, qui a été rendu possible par la joint-venture entre Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO).

Une émission spéciale couvrant cet événement unique de deux jours sera produite en direct de Paris avec une équipe d'experts composée de Martin Haven, commentateur principal du Championnat du monde d'Endurance de la FIA, des spécialistes de l'eSport que sont Chris McCarthy et Lewis McGlade, du commentateur de sport auto Ben Constanduros, ainsi que de Hayley Edmonds, qui sera reporter dans les stands. On retrouvera également en studio le consultant Alex Brundle, pilote de WEC, concurrent des 24 Heures du Mans Virtuelles 2020 et commentateur de la FIA F3 et F2.

Les 200 pilotes d'eSport, qui représentent 39 nationalités différentes et se partagent 50 voitures (avec quatre pilotes par voiture au fil des 24 heures) se trouveront dans 28 pays différents. Cela reflète parfaitement l'intérêt des diffuseurs du monde entier.

Eurosport couvrira l'entièreté des deux journées de cet événement en direct en Europe sur Eurosport Player, et une couverture mondiale sera assurée par Motorsport.tv. L'intégralité des 24 Heures sera diffusée par L'Équipe Live en France, Sport 10 (chaîne TV payante) et RTBF Auvio (à la demande) en Belgique et Viaplay en Suède, Norvège et Finlande. Du côté de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, la chaîne gratuite Sport 1 diffusera un programme spécial de 44 minutes le dimanche soir, pouvant atteindre jusqu'à 72 millions de téléspectateurs.

Motor Trend couvrira l'intégralité de la course en direct en Amérique du Nord sur son service à la demande, tandis que Star+ diffusera l'événement en Amérique latine et au Brésil. SuperSport DStv assumera la diffusion en direct sur sa chaîne de sport auto dédiée en Afrique ; en d'autres termes, la couverture se fera sur cinq continents.

Enfin, les comptes officiels de l'ACO et du FIA WEC sur les réseaux sociaux montreront la course en direct du départ à l'arrivée, tout comme le site officiel des Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). La diffusion commencera à 13h30, heure française, et le célèbre drapeau tricolore signalera le départ du plus grand événement eSport d'Endurance de l'année à 14h.

Pour plus d'informations, notamment les communiqués de presse, les visuels, l'affiche officielle et la présentation, cliquez ici. Toutes les informations sur l'événement peuvent également être trouvées sur www.lemansvirtual.com.