Circuit Paul Ricard : les plus gros événements 2024 du Castellet

Le circuit du Castellet a annoncé la liste des événements qu’il accueillera tout au long de l’année. Un programme chargé qui ravira, sans doute, toutes les communautés des fans de sports mécaniques, et d’un public élargi. Voici une liste des 10 événements à ne pas rater au circuit Paul Ricard en 2024.

Pour les fans de l’automobile

Commençons par les véhicules à quatre roues et avec l’un des championnats d’endurance en vue : l’European Le Mans Series. Les 4 et 5 mai le circuit du Sud de la France accueillera les 4h du Castellet pour la deuxième manche de la saison 2024 du championnat européen d’endurance.

Toujours dans la même catégorie, le prestigieux championnat du monde de GT3, le Fanatec GT World Challenge, s’installera une nouvelle fois au Paul Ricard pour la première course de sa saison, les 6 et 7 avril.

La Formule 1 reste toujours présente malgré le départ de son championnat du monde en 2022, avec le Grand Prix de France Historique qui marque son retour les 19, 20 et 21 avril. Une opportunité pour les fans de replonger dans la fabuleuse histoire de la F1 et de son âge d’or, en y apercevant des McLaren, Lotus, Tyrell ou autres Williams de l’époque vêtues de leur V8 Ford Cosworth se faire la course. Cette édition rendra également hommage à Ayrton Senna puisqu’elle se déroulera lors du 30e anniversaire de sa disparition. Son ancien coéquipier Gerhard Berger, fera l’honneur aux spectateurs de rouler avec la monoplace du Brésilien pour l’occasion.



Pour rester dans la même catégorie ou presque, le Championnat espagnol de Formule 4 s’invitera en France pour l’une de ses courses les 6 et 7 juillet. L’occasion d’apercevoir la jeune génération pleine de talent et d’y découvrir les pilotes qui potentiellement rouleront dans la catégorie reine d’ici quelques années.



La 8e édition du Marathon Karting Jules Bianchi se déroulera au karting du circuit Paul Ricard les 8 et 10 septembre. Cette course relais de 42 heures, 19 minutes et 50 secondes ouverte à tous ceux qui pensent être capables de relever ce défi, est organisée par Philippe Bianchi, père du regretté pilote de F1, Jules Bianchi. Un évènement où l’on retrouvera le pilote monégasque Charles Leclerc, très proche de l’ancien pilote Ferrari décédé en 2015.

Le GT3 sera de retour au Castellet.



Une course de plus en plus populaire à ne pas manquer : le Grand prix des camions aura lieu les 25 et 26 mai. Pour cette manche inaugurale du Championnat de France Camions FFSA, plus de 30 poids lourds lancés à plus de 150 km/h s’affronteront sur les 3,8 km de piste du Castellet !



Enfin, du 25 au 28 juillet on retrouvera l’événement Ferrari de l’année avec le Ferrari Challenge Europe. Une course sprint entièrement italienne où l’on verra notamment l’introduction de la nouvelle Ferrari 297 Challenge pour la première fois en piste.

Pour les mordus de deux-roues

En 2024 et comme chaque année, le circuit Paul Ricard recevra également des événements incontournables de la moto. Véritable mythe de l’Endurance moto, le Castellet accueillera l’une des plus anciennes courses de 24h du monde et finale de l’Endurance World Championship moto : le Bol d’Or, les 12 et 15 septembre.

Mais ce n’est pas tout puisque sa grande sœur historique, le Bol d’Or Vélo renaîtra de ses cendres sur le circuit provençal, les 27 et 28 avril 2024, avec une course de 24 heures, une de 6 heures et une de 6 heures gravel.



Pour ravir les amateurs de motos anciennes, le Sunday Ride Classic revient pour sa 15e édition au circuit du Castellet. Mixant compétitions, démonstrations et expositions, l’événement regroupera quelque 1000 motos en piste, l’occasion de fêter les 50 ans de l’association Yamaha-Agostini qui permettra à la marque japonaise de faire découvrir sa nouveauté de l’année : la XSR900 GP.

D’autres surprises

Les fans d’automobiles ne seront pas les seuls invités au circuit Paul Ricard puisque les 22 et 23 juin, le Castellet accueillera le Boho Festival. Un rendez-vous musical et culturel évoluant autour d’un thème bohème et proposant des concerts regroupant tous types de musiques et d’artistes, à commencer par le chanteur français GIMS.