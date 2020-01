Les coulisses d'un test qui révèle des futurs champions

C'est également le cas pour Lamborghini, qui organise des tests internationaux pour les 16-25 ans, afin de dénicher chaque année un nouveau pilote à soutenir pour courir dans les compétitions GT internationales. La marque a connu beaucoup de succès en GT ces dernières années, remportant les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring à deux reprises et s'octroyant la triple couronne du Blancpain GT Series. Le jeune pilote victorieux de l'an passé, Giacomo Altoe, a connu une belle saison 2019 du haut de ses 19 ans, remportant le championnat GT Open ; il est le plus jeune pilote de l'Histoire à avoir réalisé cette performance.

Nous avons découvert les coulisses des Finales Mondiales de Lamborghini, qui est à la recherche du successeur d'Altoe, à Jerez (Espagne). Nous avons ainsi suivi l'aventure de trois jeunes prétendants qui ont fait leurs gammes au volant de la véloce Huracan Evo GT : Jack Bartholomew (Royaume-Uni), Danny Kroes (Pays-Bas) et Jacob Eidson (États-Unis). Ils ont été évalués par un groupe dirigé par Giorgio Sanna, directeur du département compétition de Lamborghini, qui se nomme Squadra Corse.

“La voiture a le comportement d'une bonne voiture de course dans tous les domaines : l'accélération, le freinage, la maniabilité,” analyse Eidson.

“Le programme est conçu pour aider les jeunes talents à devenir des pilotes professionnels,” explique Sanna, directeur de Squadra Corse. “Non seulement à améliorer leur pilotage mais aussi leur état d'esprit, leur attitude vis-à-vis de l'entraînement, leur communication et tous les détails fondamentaux pour un pilote professionnel.”

