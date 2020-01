Coronavirus chinois : la FE et la F1 maintenues pour l'instant

La Chine est actuellement au centre de l’attention mondiale en raison de la propagation d’un nouveau virus qui aurait déjà fait 17 morts. La ville de Wuhan, en particulier, est au cœur des préoccupations et les autorités ont décidé de couper son réseau de transport afin de limiter la diffusion de l’épidémie.

L'effort est désormais placé sur le fait d'éviter les grands rassemblements de personnes, et les événements sportifs sont donc sous les projecteurs. Ainsi, ce jeudi, la CAMF (la fédération des sports mécaniques de Chine) a publié un communiqué indiquant qu'un rallye hivernal prévu du 12 au 14 février allait être annulé. "Dans le cadre des efforts visant à prévenir et à contrôler la propagation d'un nouveau type de coronavirus, conformément aux instructions de l'Administration générale des sports 'sur la suspension de toutes les compétitions sportives jusqu'en avril', le comité d'organisation a décidé d'annuler temporairement un rallye automobile dans le massif du Changbai, prévu du 12 au 14 février", pouvait-on lire, dans un premier temps, dans un communiqué.

L'évocation d'une interdiction des événements sportifs jusqu'en avril a provoqué quelques interrogations car aucun communiqué officiel n'a été publié à ce sujet. Peu après, la déclaration de la CAMF a été supprimée.

La manche chinoise de la Formule E devant se tenir à Sanya le 21 mars, elle aurait potentiellement été concernée par de telles restrictions. Cependant les responsables de la discipline ont clarifié la situation avec la fédération et, même si la situation en Chine est surveillée, l'E-Prix est pour l'instant maintenu. Un porte-parole de la FE a déclaré à Motorsport.com : "En l'état actuel des choses, la course de Sanya, le 21 mars, se déroulera comme prévu. L'incertitude provient d'une déclaration erronée émise localement en Chine, qui a publié des informations erronées et trompeuses et qui a depuis été retirée."

"Néanmoins, étant donné les préoccupations actuelles en matière de santé, nous continuons à suivre de près la situation telle qu'elle évolue au jour le jour. Nous avons demandé à notre partenaire régional de collaborer avec la fédération locale de sport automobile, afin d'assurer la liaison avec les autorités compétentes de la province de Hainan pour analyser et évaluer plus avant la situation et formuler des recommandations sur les préparatifs de la course."

La situation géographique de Sanya, qui est une île au sud de la Chine, pourrait bien la faire échapper à certaines restrictions mises en place sur le continent, en fonction de l'évolution de la situation.

Quant au Grand Prix de Chine de Formule 1, prévu du 17 au 19 avril, il est encore bien trop tôt pour qu'une potentielle décision soit prise. Shanghai est toutefois une importante plaque tournante du transport en Chine et est située sur le continent, sur la côte, à 800 km à l'est de Wuhan.

Avec Jonathan Noble et Frankie Mao