L'IndyCar repousse sa première course de la saison

L'épreuve inaugurale de la saison 2021 d'IndyCar, le Grand Prix d'Alabama sur le Barber Motorsports Park, a été repoussée du 11 au 18 avril. C'est la première fois que le circuit routier de 3,8 km accueille la première manche de la saison, après le changement de programmation de St. Petersburg.

"Les changements de programmation que nous avons connus, tout en étant partiellement poussés par les conditions pandémiques actuelles, nous offrent un début de saison 2021 solide", a déclaré Mark Miles, le PDG de Penske Entertainment.

"Avec six de nos huit premières courses sur un réseau de télévision et avec un calendrier plus compact, c'est une opportunité énorme de créer encore plus de dynamique au moment d'offrir notre marque de course passionnante aux fans."

"Zoom Motorsports et Barber Motorsports Park ont sauté sur l'opportunité de diffuser notre épreuve sur le réseaux NBC", a de son côté déclaré Gene Hallman, le PDG de Zoom Motorsports qui gère le Barber Motorsports Park.

"Nous sommes fiers du soutien immense que l'IndyCar reçoit ici tous les ans au cœur du Sud profond. L'infrastructure et le musée sont de classe mondiale, et nous sommes impatients de mettre en lumière la vision de George Barber dans ce qui est devenu une destination de choix pour tous les fans de course."

Toute dernière version du calendrier IndyCar 2021 :

18 avril, Barber Motorsports Park

25 avril, St. Petersburg (urbain)

1er mai, Texas Motor Speedway

2 mai, Texas Motor Speedway

15 mai, Indianapolis Motor Speedway (circuit routier)

22-23 mai, qualifications de l'Indy 500

30 mai, 105e édition des 500 Miles d'Indianapolis

12 juin, Belle Isle, Detroit (urbain)

13 juin, Belle Isle, Detroit (urbain)

20 juin, Road America

4 juillet, Mid-Ohio SportsCar Course

11 juillet, Toronto (urbain)

8 août, Nashville (urbain)

14 août, Indianapolis Motor Speedway (circuit routier)

21 août, World Wide Technology Raceway

12 septembre, Portland International Raceway

19 septembre, WeatherTech Raceway Laguna Seca

26 septembre, Long Beach (urbain)

Clap de fin pour NBCSN

Par ailleurs, la référence à NBC dans ce communiqué publié plus tôt dans la journée est intéressante car la compagnie-mère du network américain a annoncé dans la soirée de vendredi qu'elle allait arrêter sa chaîne NBCSN, spécialisée dans les retransmissions d'événements sportifs majeurs aux États-Unis, fin 2021. La majorité de la programmation sera alors transférée vers USA Network.

"NBC Sports a toujours été un partenaire transparent, et nous étions au courant du changement stratégique qui se préparait", a indiqué l'IndyCar dans un communiqué. "Notre programme de diffusion 2021 n'est pas impacté par cette décision. Nous prévoyons de discuter de nos futurs accords de diffusion à la fin du printemps."

Une destination probable pour les compétitions de sports mécaniques pourrait être le service de streaming de NBC, Peacock, qui possède déjà la majorité des matchs de foot du championnat anglais.

Les réseaux câblés comme NBC ont vu leurs revenus grandement impactés par les offres de streaming du style de Netflix, alors que dans le même temps, la production cinématographique de NBC Universal et le business des parcs à thème ont également été durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Lancée en 1995, la chaîne débuta d'abord sous le nom d'"Outdoor Like Network" avant d'être rebaptisée NBC Sports Network en 2011.

