Codemasters continuera à développer le jeu vidéo de la F1

Le jeu vidéo officiel de la Formule 1 a semble-t-il un très bel avenir devant lui ! Détenteur de la licence officielle depuis plus de dix ans, Codemasters annonce avoir conclu un nouvel accord à long terme avec la catégorie reine. Alors que le bail actuel courait jusque fin 2020, le nouveau partenariat assure à l'éditeur de jeux vidéo de disposer des droits exclusifs de la F1 pour les saisons 2021 à 2025, avec une option déjà posée pour 2026 et 2027.

"Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat à long terme avec la catégorie reine du sport automobile", se réjouit Frank Sagnier, PDG de Codemasters. "La F1 et la franchise du jeu sont de plus en plus forts, et l'arrivée de nouvelles plateformes, de nouveaux business models et territoires, combinée à l'expansion rapide des F1 Esports Series, nous offre un tremplin pour un plus grand succès encore. Je voudrais remercier l'équipe pour son incroyable travail avec cette franchise ces dix dernières années, et j'ai hâte de voir comment ils continueront à innover pour surprendre et ravir nos joueurs tout en en séduisant de nouveau grâce à l'univers enthousiasmant de la Formule 1."

Après plusieurs saisons sans le moindre opus, Codemasters avait permis à la Formule 1 de retrouver un jeu vidéo officiel en 2009, et développe depuis une édition annuelle sur les nombreuses plateformes de jeux.

"Depuis 2008, Codemasters est un partenaire inestimable de la franchise, créant constamment des jeux de haute qualité et permettant aux fans de se rapprocher du monde de la F1", estime pour sa part Frank Arthofer, directeur du numérique pour la F1. "Nous partageons ensemble une vision commune pour accroître l'attrait mondial de la F1, et le jeu officiel du Championnat du monde reste un atout majeur de cette stratégie."