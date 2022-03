La F1 dévoile son nouveau jeu de gestion : F1 Manager 22

Charger le lecteur audio

Il y a un an, la F1 avait dévoilé son intention de lancer un jeu vidéo dédié à la gestion d'une écurie. Nous en savons désormais plus, avec un premier trailer publié sur les réseaux sociaux.

En plus de F1 2022 (qui permettra aux joueurs de se placer dans la peau d'un pilote), un nouveau jeu sous licence officielle verra le jour durant l'été (la date de parution exacte n'a pas encore été dévoilée). Dans F1 Manager 22, le joueur pourra endosser le rôle du patron de n'importe quelle écurie de la grille pour gérer l'équipe (recrutement de pilotes et de personnel, amélioration du QG...) tout en courant sur les circuits du calendrier.

Le jeu est développé par le studio Frontier, habitué des simulations de gestion avec des titres comme Planet Zoo, Jurassic World Evolution ou bien encore Planet Coaster. Sur le blog dédié au jeu, il est écrit que le joueur pourra prendre le contrôle d'une écurie de la grille F1. Allez-vous jouer le titre dès les premières saisons dans une grosse structure (comme Mercedes ou Red Bull), ou bien accompagner une écurie plus modeste vers les sommets, comme Haas ou Williams ? C'est à vous de choisir.

Le joueur devra avant tout s'occuper du QG de son écurie. Recrutement du personnel (des ingénieurs jusqu'aux mécaniciens), développement et amélioration de nouvelles pièces pour la voiture, gestion des finances, entretien des infrastructures et construction de nouvelles : certains aspects nous rappellent le mode My Team, présent sur les jeux de courses sous licence depuis 2020, en beaucoup plus poussé.

En plus de cette gestion de l'usine, le joueur sera le chef d'orchestre des week-ends de course. Comme si vous étiez sur le muret des stands, ce sera à vous de choisir les stratégies pour vos pilotes. Quand changer de pneus, et lesquels choisir ? À vous de décider. La vigilance sera de mise, car comme dans le monde réel, une averse soudaine ou une voiture de sécurité pourraient rebattre les cartes.

Si aucune date n'a été annoncée, le jeu sortira durant l'été et sera disponible sur les deux dernières générations de consoles (PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X & S) ainsi que sur PC (sur les plateformes Epic et Steam). Aucun prix n'a été indiqué.

