Shane Van Gisbergen s'impose en World RX Esports

Van Gisbergen a réalisé le meilleur temps des quatre manches qualificatives sur le tracé virtuel de Yas Marina à Abu Dhabi. C'était la première des quatre manches de cette nouvelle compétition virtuelle de World RX, en partenariat avec Motorsport Games.

Au cours des courses de qualification, Charles Leclerc a eu plus de mal. Le pilote Ferrari a été impliqué dans un accident au premier tour de sa première course, et il a ensuite reçu dix secondes de pénalité pour avoir coupé le circuit en revenant en piste. Il a ensuite fait un tête-à-queue dans sa Peugeot 2018 en ressortant du tour joker juste derrière Timo Scheider.

En Q3, le Monégasque est parti en tonneau après avoir touché un vibreur, le laissant au 15e rang à une course du but. Seul le top 10 pouvait décrocher une place en demi-finale, et si Leclerc a réussi à faire une bonne course en Q4 avec le septième temps, ça n'était pas suffisant. Il termine au 12e rang du classement général, et il a été éliminé, tout comme Scheider et le vice-Champion du monde en titre Andreas Bakkerud.

Lors de la première demi-finale, c'est Tom Blomqvist qui s'est imposé devant Shane van Gisbergen. Le leader du championnat Supercars virtuel a répondu de la meilleure des façons en finale, prenant la tête lorsque trois des cinq voitures se sont percutées. Le Champion du monde World RX en titre, Timmy Hansen, était du coup le seul rival du Néo-Zélandais, mais n'a rien pu faire face à son rythme impressionnant.

"C'était tellement chouette de courir avec tous ces gars", a-t-il expliqué après la course. "Il y avait plusieurs de mes amis venant des courses sur circuit mais nous avions aussi sur notre chat les frères Hansen, et il nous ont donné des conseils pour les tours joker, tout ce genre de choses. Nous étions tous plutôt rapides, et les courses étaient top. Et avoir Charles Leclerc, c'était vraiment cool."

Timmy Hansen a terminé deuxième, devant Henrik Krogstad, Blomqvist et Kevin Hansen. Parmi les éliminés en demi-finale, on retrouvait Kelvin van der Linde, qui effectuait aussi ses débuts en World RX virtuel. Rokas Baciuska était quatrième après les manches qualificatives mais il n'a pu faire mieux que troisième de sa demi-finale et ne s'est donc pas qualifié.

Du côté des pilotes eSport, c'est Quentin Dall'Olmo qui s'est imposé, devant Lukas Mateja et son frère Killian, Champion du monde en titre. La prochaine épreuve aura lieu sur le circuit norvégien de Hell, et Charles Leclerc a déjà fait part de son intérêt pour revenir, s'il est disponible.