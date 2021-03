Marcel Fässler annonce sa retraite

Il a remporté les 24 Heures du Mans à trois reprises, à chaque fois avec les mêmes coéquipiers chez Audi. À 44 ans, Marcel Fässler a décidé de mettre un terme à sa carrière de pilote automobile, après deux décennies passées au plus haut niveau. Le Suisse a choisi de se consacrer à aider l'équipe Swiss Sportec à se faire une place en Endurance.

"Je suis ravi que la transition entre ma carrière de pilote et une nouvelle vie professionnelle se soit si bien déroulée", explique-t-il. "C'est la confirmation que le travail que j'ai fourni jusqu'à présent et mon expérience de pilote de course continueront à être sollicités. Quand j'étais petit, j'avais ce rêve immense de devenir un pilote de course victorieux. Le fait d'y être parvenu par moi-même, par le travail acharné et honnête, avec la volonté de préserver et de croire en ma passion, et d'avoir atteint les sommets mondiaux avec mes performances, me rend fier. J'ai tout donné, et j'ai accompli bien plus que ce dont je rêvais. Je remercie énormément tous ceux qui ont toujours cru en moi et qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup d'investissement."

Marcel Fässler a débuté par un cursus monoplace à la fin des années 90, avant d'être recruté par Mercedes pour intégrer son programme d'usine en DTM. Pour sa première saison en 2000, il avait terminé quatrième du championnat, égalant ce résultat les deux années suivantes avant de finir troisième en 2003, avec trois victoires à la clé. Il a ensuite passé deux années avec Opel, avant de se lancer en Endurance en 2006 pour faire ses débuts aux 24 Heures du Mans en LMP1 avec l'équipe Swiss Spirit. En 2007, il a remporté les 24 Heures de Spa-Francorchamps au volant d'une Corvette C6.R engagée par Carsport Holland.

C'est en 2008, dans le championnat American Le Mans Series, qu'a débuté sa longue et belle histoire commune avec Audi, tout en restant dans un premier temps impliqué dans le programme d'usine de Corvette. Marcel Fässler a rejoint la marque aux anneaux comme pilote officiel en 2010 pour former un trio devenu mythique avec André Lotterer et Benoit Tréluyer.

Les trois hommes ont collaboré sept années de suite, période durant laquelle ils ont remporté les 24 Heures du Mans à trois reprises (2011, 2012, 2014) avec les versions successivement évoluées de l'Audi R18. Au cours de cette période ils ont également décroché le titre mondial 2012 en WEC, et Marcel Fässler a remporté les 12 Heures de Sebring en 2013 avec à ses côtés Benoît Tréluyer et Oliver Jarvis.

Après le retrait d'Audi du LMP1, Marcel Fässler a renoué avec Corvette aux États-Unis, décrochant la victoire aux 24 Heures de Daytona et aux 12 Heures de Sebring dans la catégorie GTLM avec Tommy Milner et Oliver Gavin. Il a également participé de nouveau aux 24 Heures du Mans avec le constructeur américain, portant à 15 le nombre de ses participations sur la classique mancelle. La dernière course qu'il a disputée remonte au mois de novembre dernier, à Sebring.