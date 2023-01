LIVE - Suivez la présentation de Gresini Racing

Charger le lecteur audio

Deux semaines avant les premiers essais officiels de préparation, le compte à rebours vers la saison 2023 est bel et bien lancé et les présentations d'équipe vont désormais s'enchaîner. Après Yamaha, qui a été la première à se lancer, c'est maintenant au tour du team Gresini de dévoiler sa nouvelle livrée, réalisée cette année encore par le designer Aldo Drudi, connu et reconnu dans le milieu, et pas que, pour ses collaborations avec Valentino Rossi.

Rendez-vous est donné à partir de 11h dans la ville italienne de Cervia, sur les bords de l'Adriatique et à proximité immédiate de la base de l'équipe, à Faenza. Les deux pilotes sont bien sûr de la partie : le nouveau venu Álex Márquez et son coéquipier Fabio Di Giannantonio.

L'équipe Gresini Racing s'apprête à entamer sa deuxième saison depuis son retour au statut de structure indépendante et le partenariat noué avec Ducati, après plusieurs années de collaboration avec Aprilia. La première année a été auréolée d'un succès ayant dépassé toutes ses attentes, et ce dès la manche inaugurale du championnat, au Qatar, avec la victoire d'Enea Bastianini. Ce qui aurait pu être considéré comme un coup d'éclat n'a fait que se confirmer au fil des mois puisque l'Italien s'est imposé à trois autres reprises, en plus d'avoir décroché deux autres podiums. Un temps dans la course au titre, il a finalement obtenu la troisième place du championnat.

Lui succéder ne sera pas une tâche aisée pour Álex Márquez, qui sort de deux saisons très compliquées chez Honda et qui doit prendre ses marques avec une machine totalement différente de la RC213V. Le double Champion du monde Moto2 et Moto3 espère retrouver le niveau qu'il avait pu montrer à son arrivée dans la catégorie en 2020, lorsqu'il avait décroché deux podiums lors d'une saison pourtant déjà compliquée pour le HRC.

De son côté, Fabio Di Giannantonio est lié à la structure italienne depuis le Moto3 et ne l'a quittée que durant une seule saison, en Moto2. Il poursuit logiquement son aventure à ses côtés pour sa seconde année en MotoGP. Après une pole position surprise au Mugello et quelques jolies courses, il a peiné en fin de championnat et espère parvenir à rebondir en 2023, aidé notamment par des changements dans son stand.

La présentation est à suivre en direct via la vidéo ci-dessus à partir de 11h.

Les dates des présentations MotoGP 2023

Équipe Date Lieu Monster Energy Yamaha MotoGP 17 janvier, 4h Jakarta Photos | Vidéo Gresini Racing MotoGP 21 janvier, 11h Cervia Ducati Lenovo Team 23 janvier, 10h30 Madonna di Campiglio Prima Pramac Racing 25 janvier, 17h Red Bull KTM Factory Racing 26 janvier Repsol Honda Team 25 février Tech3 GasGas Factory Racing 4 mars Aprilia Racing 10 mars CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team 16 mars Mooney VR46 Racing Team À confirmer LCR Honda À confirmer