Gresini Racing dévoile ses couleurs pour 2023

Après Yamaha en début de semaine, l'équipe Gresini a présenté à son tour ses couleurs pour la nouvelle saison de MotoGP, lors d'un événement organisé dans la ville italienne de Cervia, en présence de ses deux pilotes, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, qui rouleront au guidon de la Desmosedici 2022. Celle-ci conserve les mêmes couleurs que la livrée de l'an dernier, avec un agencement toutefois différent le rouge étant principalement concentré sur les parties centrale et arrière de la machine alors qu'il était au contraire plutôt à l'avant et disposé de façon plus diffuse en 2022.

À nouveau mise au point par le designer Aldo Drudi, la livrée 2023 fait donc toujours la part belle au bleu clair particulier qu'arboraient les motos de l'an dernier, souligné par d'importantes touches de rouge rappelant évidemment Ducati. Le rouge sera d'ailleurs également très présent sur les combinaisons des pilotes, du bas du torse jusqu'aux pieds.

Ces nouvelles couleurs accompagneront Álex Márquez dans sa nouvelle aventure après trois saisons passées chez Honda, seul constructeur qu'il ait connu depuis son arrivée en MotoGP. Las des problèmes de la RC213V, l'Espagnol a fait le choix de rejoindre le groupe Ducati et s'apprête à relever un nouveau défi en tentant de s'adapter à la Desmosedici, qui lui avait déjà fait très bonne impression lors du premier test hivernal organisé à Valence en novembre dernier. Il tâchera à son guidon de retrouver le podium, qu'il n'a plus connu depuis 2020.

"Depuis que je suis arrivé, c'est un sentiment formidable et nous sommes enthousiastes pour l'année à venir", a déclaré l'Espagnol. "Nous avons eu l'opportunité de rouler avec la Ducati pendant une journée à Valence ; le potentiel est là mais je n'étais pas à la limite, donc nous devons le comprendre et en tirer profit. Mais le premier feeling a été très agréable. Nous savons que cette moto peut se battre pour le championnat."

L'Espagnol fera équipe avec Fabio Di Giannantonio, qui entame ainsi sa seconde saison dans la catégorie reine en conservant la confiance de l'équipe italienne. Après de timides débuts, il s'est révélé au Grand Prix d'Italie la saison dernière en s'emparant de la pole position, une performance largement saluée au vu de son statut de débutant. Malgré quelques solides performances dans le top 10, il a connu une fin de saison plus compliquée et cherchera à confirmer sa compétitivité cette année. Il pourra compter pour cela, entre autres, sur l'arrivée de l'expérimenté chef mécanicien Frankie Carchedi (titré en 2020 avec Joan Mir) à ses côtés.

"Le test de Valence s'est très bien passé et nous avons de bonnes attentes pour le test en Malaisie qui permettra d'essayer de nouveaux éléments", a pour sa part indiqué le pilote transalpin.

Le team Gresini espère pouvoir briller à nouveau comme il l'a fait en 2022 grâce à Enea Bastianini, qui lui a offert quatre victoires et deux autres podiums. L'Italien étant désormais parti dans l'équipe Ducati officielle, Márquez et Di Giannantonio auront fort à faire pour évoluer eux aussi au premier plan.

