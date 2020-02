Valence accueillera le MotoGP jusqu'en 2026

Organisé depuis 1999, le Grand Prix de Valence continuera donc de se dérouler au moins jusqu'en 2026. Au vu de l'augmentation constante des Grands Prix au calendrier, la Dorna a toutefois annoncé que seuls trois Grands Prix sont assurés pour le Circuit Ricardo Tormo, dont celui de 2022. De 2023 à 2026, deux courses auront lieu à coup sûr, les autres années pouvant être réservées à un autre circuit de la péninsule ibérique, en vertu d'un principe d'alternance.

Une chose reste certaine, le Grand Prix de Valence clôturera à chaque fois la saison MotoGP lorsqu'il aura lieu sur cette période. C'est d'ailleurs déjà ce Grand Prix qui est le dernier de l'année, depuis 2002, première saison de la dénomination MotoGP pour la catégorie reine du Championnat du monde de vitesse moto.

"Il y aura un Grand Prix jusqu'en 2022 et à partir de là, il y aura au moins trois Grands Prix de Valence tous les cinq ans, chacun étant la finale du championnat. Cela montre le bon travail du circuit, ainsi que la confiance mutuelle entre l'organisation et la Communauté valencienne. Nous avons toujours dit que c'était un Grand Prix fondamental de par son impact économique, et ce qu'il représente pour le développement du tourisme de la Communauté valencienne, ainsi que pour les centaines de milliers de fans de sports mécaniques de Valence. C'est pour cela que nous avons paraphé cet accord", a expliqué Ximo Puig, président du Gouvernement de Valence.

Valence est le premier Grand Prix à s'installer dans une logique d'alternance future, alors que le MotoGP s'apprête à embarquer le 8 mars prochain dans sa saison la plus longue. Vingt courses auront lieu, du Qatar à Valence, où le dernier drapeau à damier de l'année sera présenté, le 15 novembre.

