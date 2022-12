Cadillac croule sous le codage nécessaire pour son LMDh

Charger le lecteur audio

La saison 2023 va marquer pour l'Endurance mondiale l'entrée en lice des LMDh, qui courront dans le cadre du GTP en IMSA, des prototypes plus simples et standardisés que les LMH mais qui pourront concourir avec ces derniers dans une catégorie Hypercar unifiée en WEC. Les 24 Heures de Daytona donneront fin janvier le coup d'envoi de cette nouvelle ère de l'Endurance et verront les débuts de certains protos LMDh.

Bien que se voulant plus simples, ces machines demeurent complexes en elles-mêmes, notamment en matière d'électronique et de logiciel embarqué. Une réalité à laquelle Cadillac a dû se confronter et doit encore faire face, comme le révèle Laura Wontrop Klauser, directrice du programme compétition de General Motors. "La quantité de code et de logiciel écrite pour faire fonctionner cette voiture est colossale. Nous n'avons pas assez d'ingénieurs logiciel pour travailler en ce moment, car tout est connecté dans la voiture."

"Des choses qui s'influencent mutuellement, dont nous n'avions jamais eu à nous soucier par le passé avec le DPi ou d'autres programmes de compétition. Désormais, si une chose est légèrement incorrecte, la voiture ne pourra pas rouler, tourner, freiner ou tout ce qu'elle doit faire. Il est essentiel de s'assurer que tous les calibrages sont corrects et que la sécurité est assurée. Travailler sur tout cela a probablement représenté la montagne la plus haute à gravir une fois que nous avons eu toutes les pièces pour les tests. Tout ce programme a été un défi."

La Cadillac LMDh

Autre défi, celui de l'obtention même des pièces pour les voitures, d'autant plus en période de difficulté d'approvisionnement et à l'époque très chargée des fêtes : "La gestion des pièces, le fait d'en avoir suffisamment et de s'assurer que la qualité est celle dont nous avons besoin est un immense défi. Surtout avec trois voitures, nous voulons être sûrs d'avoir tout ce qu'il faut pour les principaux éléments, d'avoir des pièces de rechange et ainsi, si quelque chose devait arriver lors du Roar [trois journées de tests organisées à Daytona la semaine qui précède les 24 Heures, ndlr], d'avoir des pièces de rechange pour les pièces de rechange."

"Nous aurons probablement une partie de ces pièces juste avant, mais il se peut que nous n'ayons pas les rechanges des rechanges. [...] Bien sûr, Noël rend aussi les choses un peu plus délicates. Essayer d'obtenir des éléments à cette période de l'année est difficile, mais nous avons une équipe complète qui travaille sur ce point."

Qu'importe les obstacles, Wontrop Klauser se réjouit de la façon dont Cadillac a fait face jusqu'ici : "C'est incroyable ce que nous avons fait en peu de temps avec tous les facteurs économiques mondiaux qui influencent la façon dont chacun gère ses affaires. Pénurie de main-d'œuvre, chaîne d'approvisionnement... Ces problèmes sont réels et ils nous touchent tous les jours."

"Nous avons intégré à notre programme des jeunes gens incroyables qui nous épatent par leurs capacités. Si vous dites : 'Hé, nous avons tel problème à résoudre, il faut trouver la solution', puis que vous donnez à ces jeunes la liberté et la capacité de faire ce qu'ils pensent être juste, c'est génial. C'est vraiment l'avenir. Il s'agit de voir comment nous pouvons associer des gens qui ont plus de 20 ans d'expérience en compétition avec de nouvelles personnes qui ont plus d'expérience dans ces nouveaux logiciels et tout ce qui est mis en place. Vous pouvez voir les anciens et les nouveaux travailler ensemble et apprendre les uns des autres."