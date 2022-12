Porsche dévoile ses équipages 2023 en WEC et IMSA

Charger le lecteur audio

Porsche a révélé la répartition entre WEC et IMSA des dix pilotes du double programme de l'équipe Porsche Penske Motorsport en 2023.

Pour la saison de WEC, la voiture #5 sera partagée par Dane Cameron, Michael Christensen et Frédéric Makowiecki, tandis que la 963 #6 sera pilotée par André Lotterer, Kévin Estre et Laurens Vanthoor. Pour la saison d'IMSA, Nick Tandy et Mathieu Jaminet feront équipe dans la voiture #6, tandis que la 963 #7 sera pilotée par Felipe Nasr et Matt Campbell.

Cameron sera le troisième pilote de la #6 pour l'ouverture du championnat IMSA, les 24 Heures de Daytona, le mois prochain, un rôle rempli par Christensen dans la #7. Porsche n'a pas encore précisé si Cameron et Christensen prendront également le volant lors des autres manches d'Endurance IMSA à Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans.

Il a également été confirmé que Proton Competition sera l'une des équipes privées qui piloteront la 963 l'année prochaine, aux côtés de Jota et JDC-Miller MotorSports. La structure allemande devrait aligner un LMDh en WEC et en IMSA lorsque les premières voitures clientes seront disponibles pour les manches de Spa et de Laguna Seca, respectivement, de ces championnats.

La Porsche 963 LMDh à Daytona.

Porsche a également annoncé, lors de sa remise de prix annuelle "Night of Champions" à Weissach, samedi soir, que Gianmaria Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz et Thomas Preining ont été retenus comme pilotes d'usine pour 2023. Leurs programmes sont actuellement en cours de finalisation, selon le communiqué de Porsche. Le contingent d'usine est complété par les pilotes de Formule E Pascal Wehrlein et Antonio Félix da Costa, qui piloteront la nouvelle 99X Electric Gen3 la saison prochaine.

Laurin Heinrich, pilote junior de Porsche l'an dernier, est devenu un pilote contractuel, un niveau en dessous du statut de pilote d'usine, après avoir remporté la Carrera Cup Allemagne. Son successeur en tant que pilote junior est Bastian Buus, qui a terminé quatrième de la Porsche Supercup et de la Carrera Cup Allemagne en 2022.

Porsche a également annoncé que Preining et Dennis Olsen, pilote contractuel, continueront à participer au DTM, dans lequel ils ont respectivement couru avec l'équipe 75 Motorsport de Timo Bernhard et SSR Performance en 2022. Les équipes pour lesquelles ils courront avec la nouvelle 911 GT3 R (992) qui entrera en service en 2023.

Les 24 heures du Nürburgring feront à nouveau partie du programme d'usine de Porsche l'année prochaine. Christensen, Estre, Makowiecki, Tandy et Preining ainsi que l'ancien junior de Porsche Ayhancan Guven, qui fait partie de la liste des pilotes contractuels, devraient faire partie du programme qui devrait être centré sur le team Manthey.