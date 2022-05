Doriane Pin va faire ses débuts en WEC

Charger le lecteur audio

Mauvaise nouvelle du côté d'Iron Dames, qui va devoir composer avec un line-up renouvelé aux deux tiers pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps ce week-end. Si la structure italienne pourra toujours compter sur Rahel Frey, son équipière Sarah Bovy vient d'effectuer un test positif au COVID-19 et déclare donc logiquement forfait, tout comme Michelle Gatting, qui est cas contact de Bovy.

Promouvant les femmes en sport automobile, Iron Dames fait appel à Christina Nielsen et à Doriane Pin pour assurer l'intérim. Âgée de 18 ans, la Française va vivre une grande première, elle qui s'est déjà illustrée cette année en signant deux pole positions et deux victoires en ouverture de la saison du Trofeo Pirelli, au volant d'une Ferrari 488 Challenge EVO. Rappelons qu'elle a par ailleurs été finaliste du programme Girls On Track – Rising Stars de la FIA, organisé en conjonction avec la Ferrari Driver Academy, en 2020. La tricolore a ensuite eu l'opportunité de faire un test en FIA F3 l'an passé.

Pin va désormais découvrir la 488 GTE Evo de la marque au cheval cabré, elle qui connaît très bien Iron Dames pour avoir déjà fait équipe avec Bovy, Gatting ou encore Katherine Legge en GT World Challenge Europe Endurance Cup l'an passé. Elle va désormais s'efforcer de contribuer à la campagne de l'écurie transalpine en WEC ; à Sebring, le trio Gatting-Frey-Bovy avait pris la cinquième place de la catégorie GTE Am.

