Lamborghini en LMDh, décision imminente

Verra-t-on un prototype Lamborghini en WEC et en IMSA avec l'avènement de la nouvelle réglementation LMDh ? Patron de la branche sportive du constructeur italien, Giorgio Sanna a révélé que le conseil d'administration rendrait sa décision "dans quelques semaines, pas dans quelques mois". L'idée, on le sait, serait d'utiliser la même voiture que Porsche et Audi, deux autres marques du groupe Volkswagen, à savoir un châssis Multimatic couplé à un V8 bi-turbo.

"Si nous prenons la décision de commencer à courir dans cette catégorie, nous voulons être prêts pour 2024, et le temps passe vite", rappelle Giorgio Sanna à Motorsport.com. "Cela veut dire que la décision est proche d'être prise : ça devrait être fait dans les semaines qui viennent."

Il y a un peu plus de trois mois, Lamborghini était déjà "proche" de prendre cette décision finale sur un projet qui se dessine depuis l'été dernier. Faut-il y voir un retard par rapport au planning initial ?

"C'est une décision importante pour l'entreprise, le plus gros investissement jamais consenti par la marque dans le sport automobile", répond Giorgio Sanna. "Et ce n'est pas seulement une question d'investissement, mais aussi de stratégie, qui doit être liée à la ligne de production. Quand il faut prendre ce genre de décision pour s'engager dans une catégorie de haut niveau, il faut un alignement dans toute l'entreprise. Ce genre d'évaluation prend du temps."

L'intérêt de Lamborghini pour la réglementation LMDh date d'un petit moment déjà. Au départ, la marque italienne avait évalué la possibilité de monter un projet indépendant de Porsche et Audi, se penchant en 2020 sur une éventuelle collaboration avec Dallara. Le fait de pouvoir bénéficier de la même plateforme que Porsche a ensuite été identifié comme la "meilleure opportunité" qui soit.

Pendant ce temps, Porsche a justement lancé son programme d'essais avec le prototype LMDh et Audi est attendu pour une entrée en compétition en même temps, à savoir lors des 24 Heures de Daytona 2023. L'arrivée de Lamborghini, si elle se confirme, pourrait intervenir un an plus tard.

La réglementation LMDh permet à chaque constructeur d'incorporer des références stylistiques sur un châssis homologué fourni par Multimatic Motorsports, Dallara, Oreca ou Ligier. La future Lamborghini, si elle voit le jour, serait donc identique à la Porsche et à l'Audi mais sa carrosserie présenterait des différences visuelles évidentes pour marquer son identité. La catégorie compte déjà plusieurs engagements à venir puisqu'elle accueillera également Acura, BMW, Cadillac et Alpine.

Propos recueillis par Gary Watkins