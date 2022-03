Une première course mouvementée pour Ogier en WEC

Charger le lecteur audio

Le week-end dernier avait lieu le coup d'envoi de la saison 2022 du Championnat du monde d'Endurance, avec les 1000 Miles de Sebring. Au terme de la course, c'est Alpine qui s'imposait dans la catégorie reine, tandis que Toyota, à la deuxième place avec la #8, limitait la casse après des qualifications compliquées. En effet, depuis les essais, les voitures nippones se battaient avec le haut du panier de la catégorie inférieure. Fortune opposée pour la #7 : un contact avec le mur endommageait la voiture de José María López, qui sortait violemment de la piste en voulant rejoindre son stand.

C'est justement en LMP2 qu'avait lieu un autre événement non-négligeable : les débuts de Sébastien Ogier en WEC. Au sein du Team Richard Mille, l'octuple Champion du monde des rallyes participait à sa première course en endurance, aux côtés des jeunes Charles Milesi (vainqueur au Mans en LMP2 en 2021) et Lilou Wadoux (qui effectuait également ses débuts dans la discipline). Après des tests avec Toyota l'an dernier, c'est donc dans la catégorie inférieure aux Hypercars qu'Ogier découvrait l'Endurance.

Et ses débuts ne furent pas de tout repos. Auteur d'un gros blocage de roues, le pilote fut contraint à un changement de pneus précoce. Il cédait finalement le volant après l'effroyable sortie de piste de la Toyota #7, non sans avoir perdu quelques places. La course était une nouvelle fois interrompue (puis définitivement stoppée) lorsque les orages ont commencé à menacer Sebring, après un deuxième relais pour les deux rookies. Une course très mouvementée terminée à la 15e place du classement général (douzième de la catégorie).

"Cette course n’a pas été un long fleuve tranquille", résume Ogier. "Je ne peux pas dire que je sois satisfait de mes deux premiers relais. Je n’étais pas à l’aise avec les freins, j’ai bloqué la roue avant droite et le plat sur le pneu a compromis tout mon relais puisqu’il a fallu faire un arrêt anticipé. Mon deuxième relais s’est mieux déroulé même s’il a été beaucoup interrompu. Au moins, on peut dire que j’ai pu passer en revue les différentes procédures ! C’est un peu dommage que la course se soit terminée ainsi juste avant que Charles reprenne le volant. Cela aurait été intéressant de voir ce qu’il aurait pu faire."

Mais si le Champion du monde des rallyes n'est pas pleinement satisfait, il souhaite tirer le positif pour mieux préparer les prochaines courses. "Malgré tout, j’ai emmagasiné beaucoup de tours et d’expérience. Nous allons essayer d’analyser tout cela et nous en servir pour les prochaines échéances. Nous avons l’ambition de faire mieux à l’avenir, donc il ne faut pas s’alarmer et retirer tous les points positifs de cette semaine pour aller de l’avant."

Lilou Wadoux, plus jeune qu'Ogier de 18 ans, porte un regard plus positif sur sa première expérience en LMP2. "Ma première course en Endurance s’est bien déroulée", estime l'Amiénoise. "J’ai fait beaucoup de tours, ce qui m’a permis d’engranger un maximum d’expérience, notamment dans des domaines tels que la gestion du trafic et les arrêts aux stands. Avant le départ, tout cela n’était que de la théorie pour moi tandis que je sais exactement de quoi il s’agit maintenant. Je pense avoir beaucoup progressé dans l’exploitation des pneumatiques. J’ai pu voir comment la dégradation évoluait dans mon premier double relais et où je péchais un peu pour tenter de m’améliorer quand j’ai retrouvé le volant."

Charles Milesi, né en 2001 (comme sa coéquipière), est néanmoins le pilote le plus expérimenté du trio. Selon lui, les débuts de ses compagnons étaient encourageants. "Nous ne faisons que commencer l’aventure, donc nous ne pouvons que progresser. Lilou et Sébastien ont connu des débuts très encourageants et possèdent maintenant un premier ressenti de la voiture et de la dégradation des pneumatiques en course. Cette expérience ne peut que leur être utile lors des prochaines échéances."

Rendez-vous à Spa-Francorchamps, le week-end du 5 au 7 mai, pour la deuxième manche du Championnat du monde d'Endurance.