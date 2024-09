Schumacher : "L'odeur du champagne m'a manqué"

Pour sa première campagne en Endurance, Mick Schumacher n'avait guère connu la réussite avec Alpine. Associé à Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere au volant de l'A424 LMDh #36, le pilote allemand a manqué la zone des points lors des trois premières manches du WEC avant le cruel et mémorable double abandon de l'écurie française sur casse moteur dans les premières heures au Mans.

Après le double tour d'horloge sarthois, cependant, Alpine a repris des couleurs, et a régulièrement placé ses deux voitures dans le top 10, et Mick Schumacher et ses acolytes ont marqué leurs premiers points à Interlagos (10e) puis à Austin (9e). Et à Fuji, l'ancien pilote Haas en Formule 1 a offert à Alpine, avec Lapierre et Vaxiviere, son premier podium en Hypercar, avec une belle troisième place concluant une course rondement menée par les troupes de Philippe Sinault.

Je pense que nous avons commencé avec, à mon avis, la pire voiture que nous ayons jamais eue cette année.

Paradoxalement, ce résultat a été décroché à l'issue d'un week-end où le trio de la #36 - lointain 15e des qualifications - a semblé régulièrement distancé par la voiture sœur, la #35, menée par Charles Milesi, Ferdinand Habsburg et Jules Gounon, qui avait décroché la sixième place sur la grille. Ces derniers étaient en route vers le podium, avant qu'un drive-through infligé à Charles Milesi pour un accrochage avec la Corvette Z06 GT3.R #81 de l'équipe TF Sport ne relègue l'équipage en milieu de classement, avant une remontée jusqu'à la septième place. Surpris du résultat final, Schumacher revient sur un week-end plus compliqué qu'il n'en a l'air.

L'Alpine #36 n'avait guère la faveur des pronostics avant la course de Fuji. Photo de: Andreas Beil

"C'était difficile cette fois-ci", a ainsi commenté ce dernier après la course. "Je pense que nous avons commencé avec, à mon avis, la pire voiture que nous ayons jamais eue cette année. Nous avons beaucoup lutté contre [la voiture] et nous n'étions pas du tout confiants de notre côté. La #35 semble être un peu plus performante sur ce point. Avec la #36, pour une raison ou une autre, nous avons eu un peu plus de mal. Et cela se voyait dans le rythme par rapport à la #35."

"Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire. Nous devrions creuser un peu de notre côté s'il y a quelque chose de différent. Mais d'un autre côté, nous pouvons être très satisfaits de notre résultat. La #35 était également en lice, à un moment donné, pour la victoire. Pour notre première année dans le championnat, c'est fou."

Mick Schumacher a installé l'Alpine #36 dans le top 10 en début de course à la faveur d'un premier relais mené à un rythme élevé, avant de reprendre le volant dans la dernière partie de la course après une ultime neutralisation, et de s'emparer de la troisième place grâce à un dépassement sur la Porsche Jota #12 pilotée par Norman Nato, à dix minutes de la fin de l'épreuve.

Avec Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere, Mick Schumacher se réjouit du premier podium Alpine en Hypercar. Photo de: JEP / Motorsport Images

Pour la petite histoire, Mick Schumacher renouait avec un podium pour la première fois depuis... 2020 et sa victoire lors de la course longue à Sotchi, l'année de son sacre en Formule 2, avant son accession à la F1 avec Haas l'année suivante.

"Nous nous sommes vraiment, vraiment battus pour cette course", poursuit-il. "L'équipe a fait d'excellents choix stratégiques tout au long de la course et nous avons vraiment montré notre potentiel. Nous avons eu des batailles très serrées. Je suis de plus en plus confiant dans la façon de me battre en WEC. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi difficile, mais ces voitures sont plutôt robustes."

"Cela ressemble un peu au bon vieux temps du karting. Je me suis beaucoup amusé. Cela faisait longtemps que je n'étais pas monté sur le podium, et au début, je ne savais plus vraiment quoi faire, cela faisait si longtemps. Et l'odeur [du champagne] m'a manqué. Ça sent vraiment mauvais, mais l'odeur m'a manqué. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment heureux pour l'équipe aujourd'hui."

Propos recueillis par Rachit Thukral et Gary Watkins