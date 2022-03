Le WEC autorise les LMDh à rejoindre la catégorie Hypercar en 2022

Charger le lecteur audio

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a décidé ce samedi à Bahreïn d'autoriser les LMDh à participer au Championnat du monde d'Endurance "afin de permettre une intégration en douceur" de ces propulsions hybrides aux côtés des voitures construites selon la réglementation Le Mans Hypercar.

Un constructeur serait ainsi autorisé à rejoindre Toyota, Glickenhaus, Alpine et Peugeot dans la catégorie Hypercar à la fin du championnat de 2022, mais course par course, ce qui signifierait que la voiture ne pourrait pas marquer des points.

Aucune information supplémentaire n'a été révélée par le communiqué du Conseil Mondial. On ne sait ainsi pas si un tel constructeur devrait homologuer la voiture et donc geler sa spécification pour cinq ans.

Parmi les deux constructeurs LMDh souhaitant courir en WEC l'an prochain, Porsche et Cadillac, lequel serait prêt à se placer sur la grille dès cette année d'ici l'ultime manche à Bahreïn en novembre ? C'est loin d'être clair. Porsche est à présent la seule marque disposant d'une LMDh fonctionnelle ; Penske, qui exploitera les voitures d'usine en WEC et en IMSA, a toutefois souligné la difficulté de développer et d'homologuer la voiture avant ses débuts prévus aux 24 Heures de Daytona en janvier prochain.

Tim Cindric, président de Team Penske, a confié à Motorsport.com le mois dernier que la structure américaine était impliquée dans une "bataille difficile" pour préparer une voiture à temps pour les 24 Heures de Daytona 2023. Par ailleurs, les commentaires de Cindric font suite à des retards pour les premiers essais de la Porsche LMDh, qui n'a pas encore reçu de nom.

Le shakedown du prototype a été repoussé à deux reprises en raison de "problèmes de chaîne d'approvisionnement", selon Porsche, qui sont liés au système hybride standardisé. Le constructeur allemand n'a pas souhaité s'exprimer sur la possibilité de voir sa LMDh prendre le départ d'une course cette année. Quant à la Cadillac LMDh, qui sera basée sur la prochaine génération de LMP2 Dallara, la voiture ne devrait pas prendre la piste avant l'été. Les autres LMDh engagées pour 2023, les BMW et Acura, ne le sont que pour le championnat IMSA.

L'arrivée des nouvelles LMP2 repoussée

Pour la deuxième fois, le report de l'introduction des LMP2 de nouvelle génération a été accepté par le Conseil Mondial du Sport Automobile, les prototypes devant désormais faire leurs débuts en 2025. Le remplacement des LMP2 actuelles, lancées en 2017, était initialement prévu pour 2023, un an après l'introduction du LMDh. Dès le mois de septembre 2020, il a été annoncé que la catégorie concurrençant le LMH ne serait pas mise en service avant 2023, mais le premier report des nouvelles LMP2 (pour la saison 2024) n'a été confirmé qu'en juillet 2021.

Visiblement, le nouveau calendrier est une conséquence de la réévaluation des besoins des équipes et des discussions sur la réduction des coûts. Rappelons que l'appel d'offres pour la fourniture moteur n'a pas encore été lancé.