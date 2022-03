Alpine : La victoire à Sebring n'est qu'une "première étape"

Charger le lecteur audio

Après une saison 2021 frustrante pour Alpine qui, en dépit d'une pole position à Portimão, a dû se contenter de la deuxième marche du podium comme meilleur résultat en course, l'équipe française a débuté sa campagne 2022 en Championnat du monde d'Endurance en fanfare avec une victoire aux 1000 Miles de Sebring. Partis depuis la pole position, Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere ont emmené leur A480 #36 jusqu'à la victoire, repoussant la seule Toyota GR010 Hybrid rescapée à plus de 30 secondes.

Vaxiviere était au volant de l'Hypercar lorsque la course a été arrêtée pour la deuxième fois, à une heure de l'arrivée, en raison de la menace d'orages. Bien qu'une tentative de relance ait été effectuée, les conditions météo difficiles ont poussé la direction de course à présenter le drapeau à damier plus tôt que prévu, scellant ainsi la victoire d'Alpine.

"C'était un peu stressant pour moi dans la voiture à la fin, donc je suis vraiment heureux", a commenté Vaxiviere. "L'équipe a fait un travail incroyable pendant toute la semaine. Nous méritions [de gagner] depuis l'an dernier, nous avions un peu de mal à gagner une course, donc c'est aussi super pour motiver tout le monde. Je suis vraiment heureux."

Son coéquipier Lapierre a ajouté : "Ce drapeau rouge, surtout à la fin, n'était pas vraiment génial pour nous. Nous avons eu de la chance que la course ne soit pas relancée mais je veux remercier les gars, ils ont travaillé très dur cet hiver pour rendre cette voiture [meilleure]. C'était la première saison dans cette catégorie [Hypercar] pour l'équipe l'an dernier et je sens qu'ils ont fait un grand pas en avant. Nous étions prêts à nous battre. C'est vraiment super pour nous."

Matthieu Vaxiviere

Il s'agit du premier succès au classement général pour une équipe autre que Toyota depuis les 6H d'Austin 2020, avec le triomphe de la Rebellion R13 (qui deviendra plus tard l'A480), et de la première victoire pour Alpine dans la catégorie reine de l'Endurance depuis 1978. Mais, comme l'explique Philippe Sinault, le directeur d'équipe, Alpine n'a pas encore atteint le sommet du col.

"Nous avions conscience que le terrain de jeu pourrait jouer en faveur de notre voiture grâce à son agilité, sa faculté à absorber les bosses et l'efficacité de sa charge aérodynamique sur ce type de tracé", a-t-il expliqué.

"Nous avions bien préparé ce rendez-vous en dépit de défis très différents des épreuves européennes. Les pilotes n'ont eu de cesse de trouver leur Hypercar agréable à piloter et ils ont pris énormément de plaisir au volant. Je félicite également toute l’équipe pour son excellence opérationnelle. Y compris dans ce final très particulier, ils ont su rester calmes et sereins malgré une alerte de démarreur et des soucis de radio. Même si cette victoire n'est qu’une première étape, il y a un certain parfum d’aboutissement aujourd'hui !"