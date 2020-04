Adamo "pas content" du début de saison de Hyundai

Après une victoire sur le rallye d'ouverture de la saison, Hyundai a connu des situations plus contrastées en Suède et surtout au Mexique, où les problèmes techniques ont touché les i20 Coupe, notamment celle de Thierry Neuville. Au moment de dresser un bilan des trois premières manches de l'année, alors que le WRC est en pause forcée par le nouveau coronavirus, Andrea Adamo ne s'avoue clairement pas satisfait.

"Mon sentiment principal est que la saison 2020 de WRC était déjà étrange. La seule manche qui s'est déroulée je dirais normalement, était le Monte-Carlo. Nous avons ensuite eu la Suède, sur des routes indescriptibles, et ensuite le Mexique qui a été raccourci en raison de la pandémie. En repensant à ces courses, je ne peux pas dire que je suis content", a expliqué le directeur de l'écurie.

Adamo s'est principalement montré déçu du niveau de performance affiché par les machines de la marque sud-coréenne, alors que les Toyota par exemple ont réussi à se maintenir constamment aux avant-postes, avec déjà deux victoires. Elfyn Evans s'est adjugé le Rallye de Suède alors que Sébastien Ogier a remporté la manche mexicaine.

"D'accord, nous avons gagné le Monte-Carlo, donc émotionnellement parlant nous étions contents, mais nous avions des limites sur le plan de la performance. En Suède, je n'étais pas satisfait et au Mexique nous avons eu des problèmes de fiabilité qui m'ont mis très en colère. Nous retirons de cette manche toute la motivation dont nous avons besoin pour nous reprendre. Nous devons respecter notre conseil d'administration qui nous autorise à participer au championnat, et être professionnels. Nous devons nous concentrer et comprendre ce que nous pouvons mieux faire."

Alors que la crise sanitaire mondiale force Hyundai, comme beaucoup d'autres entreprises, à pratiquer le télétravail, Andrea Adamo a précisé les relations qu'il entretient désormais à distance avec ses équipages : "Je suis en contact constant avec les équipages et les pilotes, peu importe la catégorie, nous échangeons sur WhatsApp, ou parfois on vérifie juste que tout va bien. Je suis même davantage en contact avec eux maintenant. Ils font tous partie de Hyundai Motorsport, donc j'essaie de les tenir au courant. Nous faisons tous partie de l'entreprise, donc nous devons tous être impliqués dans ce qui se passe."